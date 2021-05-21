С 7:00 21 мая до 16:00 23 мая в центре Харькова будет запрещено движение транспорта.
Перекрытия движения по улицам центра связано с проведением спортивно-массового мероприятия «Велодень-2021», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Движение транспорта запретят на пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская – ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина. На этот период движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы – на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Также движение транспорта будет запрещено:
– с 20:00 22 мая до 16:00 23 мая на пл. Свободы – на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера;
– с 9:00 до 13:00 23 мая на пл. Свободы – на участке от ул. Тринклера до пр. Науки;
– с 9:00 до 13:00 23 мая по пр. Независимости – на участке от ул. Тринклера до ул. Ромена Роллана;
– с 9:00 до 13:00 23 мая по пр. Науки – на участке от пл. Свободы до ул. Ахсарова (с пропуском транспорта через перекресток пр. Науки – ул. Ахсарова – ул. Деревянко при движении в сторону пр. Победы и ул. Сумской).
В связи с этим, маршруты некоторых автобусов изменятся следующим образом:
с 22:00 22 мая до 7:30 23 мая:
№20э, 119э: ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Тринклера – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту;
В день проведения Велодня маршруты пассажирского траспорта – автобусов и троллейбусов – изменятся следующим образом:
с 7:30 до 13:30 23 мая:
№97э, 270э, 303э: ул. Большая Панасовская – ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ст. м. «Центральный рынок»;
№278э: ул. Сумская – пл. Конституции – пер. Спартаковский – спуск Соборности – пл. Благовещенская – ул. Коцарская и далее по маршруту;
№20э: ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Балакирева и далее по маршруту;
№119э: ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Ахсарова и далее по маршруту;
№65э: ул. Академика Проскуры – ул. Чкалова – ул. Жилярди – ул. Героев Труда – ул. Героев Труда, 9 (ТРЦ «Дафи»);
с 7:30 до 13:00 23 мая:
№33э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова (ул. Целиноградская, конечная остановка);
с 9:30 до 13:00 23 мая:
№55э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы и далее по маршруту;
№263э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова и далее по маршруту;
№277э, 302э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Победы – ул. Клочковская и далее по маршруту;
№282э: пр. Победы – ул. Клочковская и далее по маршруту;
с 13:30 до 16:00 23 мая:
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