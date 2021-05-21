21.05.2021 09:41

Внимание водителям: Велодень на три дня изменит схему движения в центре Харькова

С 7:00 21 мая до 16:00 23 мая в центре Харькова будет запрещено движение транспорта.



// РЕДПОСТ

Перекрытия движения по улицам центра связано с проведением спортивно-массового мероприятия «Велодень-2021», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

с 7:00 21 мая до 20:00 22 мая

Движение транспорта запретят на пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская – ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина. На этот период движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы – на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.



Также движение транспорта будет запрещено:

– с 20:00 22 мая до 16:00 23 мая на пл. Свободы – на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера;

– с 9:00 до 13:00 23 мая на пл. Свободы – на участке от ул. Тринклера до пр. Науки;

– с 9:00 до 13:00 23 мая по пр. Независимости – на участке от ул. Тринклера до ул. Ромена Роллана;

– с 9:00 до 13:00 23 мая по пр. Науки – на участке от пл. Свободы до ул. Ахсарова (с пропуском транспорта через перекресток пр. Науки – ул. Ахсарова – ул. Деревянко при движении в сторону пр. Победы и ул. Сумской).



В связи с этим, маршруты некоторых автобусов изменятся следующим образом:



с 22:00 22 мая до 7:30 23 мая:



№20э, 119э: ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Тринклера – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту;

с 7:30 до 16:00 23 мая

В день проведения Велодня маршруты пассажирского траспорта – автобусов и троллейбусов – изменятся следующим образом:

с 7:30 до 13:30 23 мая:

№97э, 270э, 303э: ул. Большая Панасовская – ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ст. м. «Центральный рынок»;

№278э: ул. Сумская – пл. Конституции – пер. Спартаковский – спуск Соборности – пл. Благовещенская – ул. Коцарская и далее по маршруту;

№20э: ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Балакирева и далее по маршруту;

№119э: ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Ахсарова и далее по маршруту;

№65э: ул. Академика Проскуры – ул. Чкалова – ул. Жилярди – ул. Героев Труда – ул. Героев Труда, 9 (ТРЦ «Дафи»);



с 7:30 до 13:00 23 мая:



№33э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова (ул. Целиноградская, конечная остановка);



с 9:30 до 13:00 23 мая:



№55э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы и далее по маршруту;

№263э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова и далее по маршруту;

№277э, 302э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Победы – ул. Клочковская и далее по маршруту;

№282э: пр. Победы – ул. Клочковская и далее по маршруту;



с 13:30 до 16:00 23 мая:

№20э, 119э: ул. Сумская – пр. Независимости – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту.



На время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия будет запрещено движение троллейбусов:

– с 20:00 22 мая до 16:00 23 мая по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера;

– с 9:00 до 13:00 23 мая по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки, и по пр. Науки, на участке от пл. Свободы до ул. Деревянко (на перекрестке пр. Независимости – пр. Науки без пропуска трамваев и троллейбусов, на перекрестке пр. Науки – ул. Деревянко с пропуском троллейбусов при движении с Алексеевки к ул. Сумской и в обратном направлении);

– с 10:00 до 13:00 23 мая через перекресток ул. 23 Августа – пр. Науки.



В связи с этим, движение троллейбусов 23 мая будет организовано таким образом:



№12, 18 (с 10:00 до 13:00): ул. Рудика – ул. Лесопарковская – ул. Чкалова – Белгородское шоссе – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы;



№2 (с 9:00 до 13:00):

часть: пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – ул. Деревянко – Белгородское шоссе – ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского;

часть: пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Сумская – ст. м. «Университет» – пр. Независимости – перекресток пр. Независимости/ул. Литературная (разворот на автономном ходе перед флагштоком) – пр. Независимости – ст. м. «Университет» – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского;



№50 (с 20:00 22 мая до 8:45 23 мая): Пятихатки – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Тринклера – пл. Свободы – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Пятихатки;



(с 8:45 до 13:00 23 мая): Пятихатки – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – перекресток пр. Независимости/ул. Литературная (разворот на автономном ходе перед флагштоком) – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Пятихатки;



(с 13:00 до 16:00 23 мая): Пятихатки – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Тринклера – пл. Свободы – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Пятихатки.