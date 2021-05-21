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21.05.2021  09:41   

Внимание водителям: Велодень на три дня изменит схему движения в центре Харькова

С 7:00 21 мая до 16:00 23 мая в центре Харькова будет запрещено движение транспорта.


// РЕДПОСТ

Перекрытия движения по улицам центра связано с проведением спортивно-массового мероприятия «Велодень-2021», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

с 7:00 21 мая до 20:00 22 мая

Движение транспорта запретят на пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская – ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина. На этот период движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы – на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Также движение транспорта будет запрещено:
– с 20:00 22 мая до 16:00 23 мая на пл. Свободы – на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера;
– с 9:00 до 13:00 23 мая на пл. Свободы – на участке от ул. Тринклера до пр. Науки;
– с 9:00 до 13:00 23 мая по пр. Независимости – на участке от ул. Тринклера до ул. Ромена Роллана;
– с 9:00 до 13:00 23 мая по пр. Науки – на участке от пл. Свободы до ул. Ахсарова (с пропуском транспорта через перекресток пр. Науки – ул. Ахсарова – ул. Деревянко при движении в сторону пр. Победы и ул. Сумской).

В связи с этим, маршруты некоторых автобусов изменятся следующим образом:

с 22:00 22 мая до 7:30 23 мая: 

№20э, 119э: ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Тринклера – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту;

с 7:30 до 16:00 23 мая

В день проведения Велодня маршруты пассажирского траспорта – автобусов и троллейбусов – изменятся следующим образом:

с 7:30 до 13:30 23 мая:

№97э, 270э, 303э: ул. Большая Панасовская – ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ст. м. «Центральный рынок»;
№278э: ул. Сумская – пл. Конституции – пер. Спартаковский – спуск Соборности – пл. Благовещенская – ул. Коцарская и далее по маршруту;
№20э: ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Балакирева и далее по маршруту;
№119э: ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Ахсарова и далее по маршруту;
№65э: ул. Академика Проскуры – ул. Чкалова – ул. Жилярди – ул. Героев Труда – ул. Героев Труда, 9 (ТРЦ «Дафи»);

с 7:30 до 13:00 23 мая:

№33э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова (ул. Целиноградская, конечная остановка);

с 9:30 до 13:00 23 мая:

№55э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы и далее по маршруту;
№263э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова и далее по маршруту;
№277э, 302э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Победы – ул. Клочковская и далее по маршруту;
№282э: пр. Победы – ул. Клочковская и далее по маршруту;

с 13:30 до 16:00 23 мая:

№20э, 119э: ул. Сумская – пр. Независимости – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту.

На время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия будет запрещено движение троллейбусов:
– с 20:00 22 мая до 16:00 23 мая по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера;
– с 9:00 до 13:00 23 мая по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки, и по пр. Науки, на участке от пл. Свободы до ул. Деревянко (на перекрестке пр. Независимости – пр. Науки без пропуска трамваев и троллейбусов, на перекрестке пр. Науки – ул. Деревянко с пропуском троллейбусов при движении с Алексеевки к ул. Сумской и в обратном направлении);
– с 10:00 до 13:00 23 мая через перекресток ул. 23 Августа – пр. Науки.

В связи с этим, движение троллейбусов 23 мая будет организовано таким образом:

№12, 18 (с 10:00 до 13:00): ул. Рудика – ул. Лесопарковская – ул. Чкалова – Белгородское шоссе – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы;

№2 (с 9:00 до 13:00):
часть: пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – ул. Деревянко – Белгородское шоссе – ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского;
часть: пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Сумская – ст. м. «Университет» – пр. Независимости – перекресток пр. Независимости/ул. Литературная (разворот на автономном ходе перед флагштоком) – пр. Независимости – ст. м. «Университет» – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского;
 
№50 (с 20:00 22 мая до 8:45 23 мая): Пятихатки – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Тринклера – пл. Свободы – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Пятихатки;

(с 8:45 до 13:00 23 мая): Пятихатки – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – перекресток пр. Независимости/ул. Литературная (разворот на автономном ходе перед флагштоком) – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Пятихатки;

(с 13:00 до 16:00 23 мая): Пятихатки – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Тринклера – пл. Свободы – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Пятихатки.
 
Также напомним, что из-за ремонта пешеходного моста на Клочковском спуске с 6:00 22 мая до 6:00 24 мая ограничат движение транспорта на участке между улицей Клочковской и проспектом Независимости. А трамвай №12 не будет курсировать с 22 мая до 22 июня.
Источник:   ХГС
 Тэги:  велодень, движение, харьков
 
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