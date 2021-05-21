21.05.2021 08:21

Ремонт пешеходного моста в центре Харькова отразится на движении трамваев

Трамвай №12 не будет курсировать месяц.



// city.kharkov.ua

С 22 мая до 22 июня будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на департамент инфраструктуры горсовета.



В департаменте отметили, что запрет движения трамвае на указанном маршруте связан с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск.



В это время трамвай №12 курсировать не будет.



Напомним, в связи с работами по реконструкции пешеходного моста с 6:00 22 мая до 6:00 24 мая ограничат движение транспорта на участке между улицей Клочковской и проспектом Независимости. Это изменит схему движения нескольких харьковских маршруток.





