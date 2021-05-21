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21.05.2021  08:21   

Ремонт пешеходного моста в центре Харькова отразится на движении трамваев

Трамвай №12 не будет курсировать месяц.


// city.kharkov.ua

С 22 мая до 22 июня будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на департамент инфраструктуры горсовета.

В департаменте отметили, что запрет движения трамвае на указанном маршруте связан с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск.

В это время трамвай №12 курсировать не будет.

Напомним, в связи с работами по реконструкции пешеходного моста с 6:00 22 мая до 6:00 24 мая ограничат движение транспорта на участке между улицей Клочковской и проспектом Независимости. Это изменит схему движения нескольких харьковских маршруток.

 

 



 

Источник:   ХГС
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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