Полицейские забрали ребенка с улицы в теплое место, пока его не стала разыскивать мать.
Инцидент произошел около половины шестого вечера 20 мая на улице Рощинской в пгт Песочин, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Полицейских офицеров общин в Харьковской области
Полицеский остановил машину, забрал ребенка с улицы и отвез в ближайшее безопасное место. В помещении поселкового совета мальчика одели и напоили теплым чаем.
Между тем, 4-летнего сына начала разыскивать мать. Об исчезновении сына она сообщила на линию 102.
В момент передачи ребенка матери присутствовали социальные работники.
Полицейский составил административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и провел профилактическую беседу.
Социальное сопровождение за матерью и ребенком обеспечит Служба по делам семьи и детей Песочинского поселкового совета.
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