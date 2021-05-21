21.05.2021 08:44

Голый 4-летний ребенок бегал под дождем по улице под Харьковом (ВИДЕО)

Полицейские забрали ребенка с улицы в теплое место, пока его не стала разыскивать мать.

Инцидент произошел около половины шестого вечера 20 мая на улице Рощинской в пгт Песочин, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Полицейских офицеров общин в Харьковской области

Старший лейтенант полиции Андрей Шаповалов патрулировал улицу, когда перед служебным автомобилем выбежал обнаженный ребенок. Кроме мальчика, на улице не было ни души.

Полицеский остановил машину, забрал ребенка с улицы и отвез в ближайшее безопасное место. В помещении поселкового совета мальчика одели и напоили теплым чаем.

Между тем, 4-летнего сына начала разыскивать мать. Об исчезновении сына она сообщила на линию 102.

В момент передачи ребенка матери присутствовали социальные работники.



Полицейский составил административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и провел профилактическую беседу.

Социальное сопровождение за матерью и ребенком обеспечит Служба по делам семьи и детей Песочинского поселкового совета.