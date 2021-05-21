Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Голый 4-летний ребенок бегал под дождем по улице под Харьковом (ВИДЕО)
21.05.2021  08:44   

Голый 4-летний ребенок бегал под дождем по улице под Харьковом (ВИДЕО)

Полицейские забрали ребенка с улицы в теплое место, пока его не стала разыскивать мать.

По улице Песочина бегал голый ребенок

Инцидент произошел около половины шестого вечера 20 мая на улице Рощинской в пгт Песочин, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Полицейских офицеров общин в Харьковской области

Старший лейтенант полиции Андрей Шаповалов патрулировал улицу, когда перед служебным автомобилем выбежал обнаженный ребенок. Кроме мальчика, на улице не было ни души.

Полицеский остановил машину, забрал ребенка с улицы и отвез в ближайшее безопасное место. В помещении поселкового совета мальчика одели и напоили теплым чаем.

Между тем, 4-летнего сына начала разыскивать мать. Об исчезновении сына она сообщила на линию 102.

В момент передачи ребенка матери присутствовали социальные работники.

Полицейский составил административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и провел профилактическую беседу.

Социальное сопровождение за матерью и ребенком обеспечит Служба по делам семьи и детей Песочинского поселкового совета.

Источник:   Полицейские офицеры общин в Харьковской области
 Тэги:  ребенок, полиция, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Криминал и происшествия Женщину, выбросившую своего ребенка в привокзальный туалет, будут судить 07.05 Криминал и происшествия По центру Харькова бродила без присмотра маленькая девочка (ФОТО) 16.04 Криминал и происшествия Эмоции всему виной. В Харькове молодая мать на глазах у очевидцев била своего 2-летнего сына
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 