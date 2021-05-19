Из-за ремонта моста в Харькове запретят проезд по Клочковскому спуску. Новости Харькова

19.05.2021 18:43

Ремонт популярного моста в Харькове: Запретят проезд по Клочковскому спуску

22 и 23 мая 2021 года ограничат проезд по улице в центре Харькова.

В Первой столице на выходных запретят проезд по Клочковскому спуску.

Ограничения будут действовать на участке между Клочковской улицей и проспектом Независимости с 6:00 22 мая до 6:00 24 мая 2021 года.

Запрет связан с работами по реконструкции пешеходного моста.

Объезд - по Клочковской, Космической улице, Ромена Роллана и другим.

Изменения коснутся и маршрута транспорта:

№97э, 270э: - Новоивановский мост - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - пл. Свободы - ст. м. «Госпром»;

№278э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - пр. Независимости и далее по маршруту;

№303э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - ст. м. «Научная».