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19.05.2021  18:43   

Ремонт популярного моста в Харькове: Запретят проезд по Клочковскому спуску

22 и 23 мая 2021 года ограничат проезд по улице в центре Харькова.

Из-за ремонта моста в Харькове запретят проезд по Клочковскому спуску. Новости Харькова
В Первой столице на выходных запретят проезд по Клочковскому спуску.
   
Ограничения будут действовать на участке между Клочковской улицей и проспектом Независимости с 6:00 22 мая до 6:00 24 мая 2021 года.
 
Запрет связан с работами по реконструкции пешеходного моста.
 
Объезд - по Клочковской, Космической улице, Ромена Роллана и другим.
 
Изменения коснутся и маршрута транспорта:
 
№97э, 270э: - Новоивановский мост - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - пл. Свободы - ст. м. «Госпром»;
 
№278э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - пр. Независимости и далее по маршруту;
 
№303э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - ст. м. «Научная».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, клочковский спуск
 
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