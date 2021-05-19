Из-за ремонта моста в Харькове запретят проезд по Клочковскому спуску. Новости Харькова

19.05.2021 18:43
Ремонт популярного моста в Харькове: Запретят проезд по Клочковскому спуску
22 и 23 мая 2021 года ограничат проезд по улице в центре Харькова.
В Первой столице на выходных запретят проезд по Клочковскому спуску.
Ограничения будут действовать на участке между Клочковской улицей и проспектом Независимости с 6:00 22 мая до 6:00 24 мая 2021 года.
Запрет связан с работами по реконструкции пешеходного моста.
Объезд - по Клочковской, Космической улице, Ромена Роллана и другим.
Изменения коснутся и маршрута транспорта:
№97э, 270э: - Новоивановский мост - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - пл. Свободы - ст. м. «Госпром»;
№278э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - пр. Независимости и далее по маршруту;
№303э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - ст. м. «Научная».
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