Общаясь с учениками и преподавателями художественной школы им. Репина, Игорь Терехов поделился идеей размещения на улицах, в парках и площадях города инсталляций, созданных по эскизам воспитанников учреждения.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.
19 ая отмечается народный праздник Иов-горошник
влажность:
давление:
ветер: