Главная Фото Образование Школьники изменят вид Харькова (ФОТО)
19.05.2021  18:56   

Школьники изменят вид Харькова (ФОТО)

Общаясь с учениками и преподавателями художественной школы им. Репина, Игорь Терехов поделился идеей размещения на улицах, в парках и площадях города инсталляций, созданных по эскизам воспитанников учреждения.

Игорь Терехов побывал в харьковской художественной школе имени Репина

Необычные стулья, скамейки, букеты, животные и еще много других фантазийных произведений украсят места отдыха харьковчан.
 
«В скором времени харьковчане увидят очень много работ, которые находятся сейчас в виде эскизных проектов, в небольших скульптурных формах. Мы это воплотим в жизнь в городе Харькове. И харьковчане это увидят, и это современное искусство. Это здорово, это совершенно новый стиль жизни Харькова», - сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
Харькову есть чем гордиться, отметил Игорь Терехов. Воспитанники творческих школ вместе с преподавателями покоряют вершины, своими достижениями прославляют родной город во всем мире.
 
Уникальная триада художественных школ на улице Есенина является гордостью Харькова. Это учреждения внешкольного образования, здесь учатся дети со всего города.

Фотогалерея

Тэги:  архитектура, город, дети, творчество, школа, харьков, терехов
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.02 Строительство Игорь Терехов: Наша задача - чтобы город был красивым (ФОТОРЕПОРТАЖ)   24.04 Общество Фінал міського конкурсу креативних проєктів можна буде дивитися онлайн 18.06 Культура и Туризм Харьковчан приглашают на выставку работ юных архитекторов
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 