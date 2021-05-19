19.05.2021 18:56

Школьники изменят вид Харькова (ФОТО)

Общаясь с учениками и преподавателями художественной школы им. Репина, Игорь Терехов поделился идеей размещения на улицах, в парках и площадях города инсталляций, созданных по эскизам воспитанников учреждения.





Необычные стулья, скамейки, букеты, животные и еще много других фантазийных произведений украсят места отдыха харьковчан. Необычные стулья, скамейки, букеты, животные и еще много других фантазийных произведений украсят места отдыха харьковчан.

«В скором времени харьковчане увидят очень много работ, которые находятся сейчас в виде эскизных проектов, в небольших скульптурных формах. Мы это воплотим в жизнь в городе Харькове. И харьковчане это увидят, и это современное искусство. Это здорово, это совершенно новый стиль жизни Харькова», - сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Харькову есть чем гордиться, отметил Игорь Терехов. Воспитанники творческих школ вместе с преподавателями покоряют вершины, своими достижениями прославляют родной город во всем мире.

Уникальная триада художественных школ на улице Есенина является гордостью Харькова. Это учреждения внешкольного образования, здесь учатся дети со всего города.