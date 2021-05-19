19.05.2021 17:49

В центре Харькова открылась историческая выставка (ФОТО)

Открытие выставки «Перелом на Востоке. Жизнь меняется» состоялось сегодня, 19 мая 2021 года, в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина.

Выставка работает возле Северного корпуса ХНУ имени В.Н. Каразина (пр. Независимости, 6). Выставочные стенды с фотографиями символично напоминают Берлинскую стену с граффити. В экспозицию вошли фото, посвященные событиям 1989 года.

Мероприятие проходит в рамках празднования Дня Европы и посвящено 30-летию объединения Германии. В открытии экспозиции приняли участие заместитель Харьковского городского головы Константин Лобойченко, Почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове Татьяна Гавриш, и.о. ректора ХНУ им. Каразина Виль Бакиров, представители научного сообщества города.

Отметим, что проект реализуется по инициативе Посольства Федеративной Республики Германии в Украине при содействии Харьковского городского совета, Почетного Консульства ФРГ в городе Харькове, Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Напомним, что также 30-летняя история объединяет Харьков с немецким городом-побратимом Нюрнбергом. По этому случаю был создан видеофильм на основе воспоминаний и фотодокументов харьковчан - участников первых совместных проектов 90-х годов, а также некоторых современных инициатив.