19.05.2021 17:19

Игорь Терехов: Это сотрудничество привлечет в Харьков инвестиции и увеличит доходы бюджета

Выездное заседание Международного трейд-клуба Украины «Партнерство в туризме» состоялось сегодня, 19 мая, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие члены Международного трейд-клуба, представители городской власти, дипломатического корпуса, зарубежных компаний, коммунальных и частных предприятий Харькова, а также члены Туристического совета при Харьковском городском голове.

Заседание открыл исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что в связи с пандемией COVID-19 приток туристов в мире существенно сократился, поэтому такие крупные города, как Харьков, вынуждены делать ставку на деловой туризм, продолжая создавать комфортные условия для его развития.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Харьков был еще более интересен и полезен для всех наших партнеров, и я подтверждаю нашу готовность к дальнейшей совместной конструктивной работе», - подчеркнул Игорь Терехов.

В рамках заседания был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере делового туризма между Харьковским городским советом, Международным трейд-клубом Украины и Государственным предприятием «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств».

По словам Игоря Терехова, это сотрудничество привлечет в Харьков новые инвестиции и увеличит доходы бюджета.

«В рамках этого визита дипломатические представительства увидят потенциал нашего города и уже своим бизнесменам расскажут, куда нужно вкладывать деньги и где именно стоит проявлять активность. В такое нелегкое время, когда существуют карантинные ограничения, для нас это крайне важно. Это еще один импульс для развития Харькова», - отметил секретарь горсовета.

В рамках заседания собравшиеся обменялись взглядами на развитие туристической отрасли, в частности вино- и кинотуризма, а представители отечественных и зарубежных компаний презентовали результаты своей работы.

Отметим, что в рамках визита в Харьков делегация Международного трейд-клуба планирует посетить Харьковский дипломатический клуб, парк им. М. Горького и другие инфраструктурные объекты города.

Справка. Общественная организация «Международный трейд-клуб в Украине» была создана в декабре 1992 года по инициативе Министерства экономического развития Украины и в настоящее время объединяет сотрудников по торгово-экономическим вопросам 30 посольств иностранных государств в Украине, а также представителей ряда международных организаций, аккредитованных в Украине. Члены Международного трейд-клуба периодически посещают регионы страны, где проводят встречи с руководством и представителями деловых кругов, знакомятся с работой предприятий различных форм собственности.