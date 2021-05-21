21.05.2021 10:08

Харькове – 191 новый случай заболевания коронавирусом: статистика на 21 мая

За сутки от коронавируса умерло 19 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом.



191 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТУ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 мая составляет 144 870 человек.



Из них:

3134 летальных случая (за последние сутки умерло 19 человек);

127 066 выздоровели (за сутки – 1 132 человека);

14 670 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 852 человека)



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области: