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21.05.2021  10:08   

Харькове – 191 новый случай заболевания коронавирусом: статистика на 21 мая

За сутки от коронавируса умерло 19 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом.

191 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТУ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 мая составляет 144 870 человек.
 
Из них:

  • 3134 летальных случая (за последние сутки умерло 19 человек);
  • 127 066 выздоровели (за сутки – 1 132 человека);
  • 14 670 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 852 человека)


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  • 217 – жители Харьковского района (в том числе 191 харьковчанин);
  • 29 – Богодуховского;
  • 20 – Красноградского;
  • 18 – Чугуевского;
  • 10 – Купянского;
  • 5 – Изюмского.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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