За сутки от коронавируса умерло 19 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом.
191 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТУ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 мая составляет 144 870 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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