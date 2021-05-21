Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове в 2021 году отремонтируют больше тысячи подъездов, - Игорь Терехов
21.05.2021  10:20   

В Харькове в 2021 году отремонтируют больше тысячи подъездов, - Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы рассказал об изменениях в программе по ремонту подъездов в многоквартирных жилых домах.


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Теперь ремонты в подъездах харьковских многоэтажек будут комплексными и включать в себя целый ряд работ, в том числе и замену окон. Об этом Игорь Терехов сказал во время эфира на телеканале АТН.

«У нас новая философия ремонта подъездов. Если мы делаем подъезд, мы делаем кровлю, мы обязательно меняем окна в подъезде. Потому что сегодня нужно считать деньги. Нужно ставить энергосберегающие окна, стеклопакеты должны быть, отвечать требованиям всем. И нужно делать ремонт подъездов. И ремонт входных групп, и дверей», – подчеркнул Игорь Терехов.

Всего же, отметил и.о. мэра, в 2021 году в Харькове будет отремонтировано более тысячи подъездов.

 

Тэги:  ремонт подъездов, терехов
 
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