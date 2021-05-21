В Харькове в 2021 году отремонтируют больше тысячи подъездов, - Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы рассказал об изменениях в программе по ремонту подъездов в многоквартирных жилых домах.
Теперь ремонты в подъездах харьковских многоэтажек будут комплексными и включать в себя целый ряд работ, в том числе и замену окон. Об этом Игорь Терехов сказал во время эфира на телеканале АТН.
«У нас новая философия ремонта подъездов. Если мы делаем подъезд, мы делаем кровлю, мы обязательно меняем окна в подъезде. Потому что сегодня нужно считать деньги. Нужно ставить энергосберегающие окна, стеклопакеты должны быть, отвечать требованиям всем. И нужно делать ремонт подъездов. И ремонт входных групп, и дверей», – подчеркнул Игорь Терехов.
Всего же, отметил и.о. мэра, в 2021 году в Харькове будет отремонтировано более тысячи подъездов.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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