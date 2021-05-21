21.05.2021 10:36

В Харькове снова взрывают заброшенный элеватор: в воскресенье по улице Котляра запретят движение

Движение транспорта по улице Евгения Котляра перекроют на час.



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С 10:00 до 11:00 23 мая будет запрещено движение транспорта по улице Евгения Котляра, на участке от улицы Чеботарской до улицы Большой Панасовской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.



Движение будет прекрыто для сноса здания, входящего в комплекс заброшенного элеватора.



На этот период объезд закрытого участка будет организован следующим образом: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ул. Большая Панасовская.



Также будет запрещен выезд транспорта с ул. Чеботарской на ул. Евгения Котляра при движении в сторону ул. Полтавский Шлях.



В связи с этим, с 10:00 до 11:00 23 мая автобусы №238э, 250э, 277э, 278э, 282э, 302э и 303э будут объезжать закрытый участок следующим образом: – ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ул. Большая Панасовская и далее по маршруту.



Кроме того, с 10:00 до 11:00 23 мая на ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Большой Панасовской до разворотного круга «Южный вокзал», будет запрещено движение трамваев, в связи с чем они будут ходить следующим образом:



№20: Ивановка – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – пр. Победы;



№1 – не ходит.

Напомним, демонтаж комплекса элеватора проходил в несколько этапов. На первом, 18 октября 2020 года, взрывом демонтировали часть заброшенного элеватора, так называемую весовую. А 16 мая 2021 года подорвали само здание элеватора.

На территории бывшего элеватора «Жилстрой-1» планирует построить три 16-этажных здания с развитой инфраструктурой, возможно это будут гостинки.