Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов представил проект по созданию рекреационной зоны в Журавлевском гидропарке.
Вдоль речки Харьков планируется обустроить набережные и построить велосипедные дорожки, а также создать систему мостов, чтобы можно было пешком перейти с одного острова на другой. Об этом Игорь Терехов сказал во время эфира на телеканале АТН.
«Там зеленые зоны, это такой зеленый язык, зеленый оазис города Харькова, – отметил секретарь Харьковского горсовета. – Там можно будет поплавать на лодке, можно будет поплавать на байдарке, на катере. Это будет красиво. Это будет такая зона комфорта для харьковчан, что им не нужно будет никуда уезжать».
Проект «зеленого оазиса» планируется реализовать в течении 2 лет.
Напомним, ранее Игорь Терехов сообщал, что работу над проектом по созданию рекреационной зоны в Журавлевском гидропарке начнут после реализации проекта реконструкции городского зоопарка, который планируют открыть ко Дню города.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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