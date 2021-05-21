21.05.2021 12:04

Через два года в Харькове появится «зеленый оазис», – Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов представил проект по созданию рекреационной зоны в Журавлевском гидропарке.



// city.kharkov.ua

Вдоль речки Харьков планируется обустроить набережные и построить велосипедные дорожки, а также создать систему мостов, чтобы можно было пешком перейти с одного острова на другой. Об этом Игорь Терехов сказал во время эфира на телеканале АТН.

«Там зеленые зоны, это такой зеленый язык, зеленый оазис города Харькова, – отметил секретарь Харьковского горсовета. – Там можно будет поплавать на лодке, можно будет поплавать на байдарке, на катере. Это будет красиво. Это будет такая зона комфорта для харьковчан, что им не нужно будет никуда уезжать».



Проект «зеленого оазиса» планируется реализовать в течении 2 лет.

Напомним, ранее Игорь Терехов сообщал, что работу над проектом по созданию рекреационной зоны в Журавлевском гидропарке начнут после реализации проекта реконструкции городского зоопарка, который планируют открыть ко Дню города.