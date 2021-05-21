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21.05.2021  12:19   

Мучитель матери может сесть за решетку. Суд вынес приговор

Сорокалетнего жителя Харьковской области, проходящего по двум статьям УК Украины, признали виновным в систематических ограблениях и избиениях собственной матери. Суд уже состоялся и он может сесть за решетку на 4 года. Впрочем, он подал апелляцию.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Изюмской прокуратуры, в ходе следствия были выяснены пикантные подробности прошлого сорокалетнего безработного. Оказалось, что мужчина неоднократно применял к  родной матери физическое насилие и нецензурно выражался в ее адрес.

Важно заметить, что по словам правоохранительных органов, ранее он уже был судим за воровство металлолома у соседей и хранение наркотических веществ. Даже после четырёх «ходок» тунеядец не пересмотрел свои взгляды на жизнь и продолжал наводить страх на соседей.

Суд постановил – отправить злоумышленника в пятый раз на перевоспитание. Фемида постановила,  что четырех лет раздумий за решетку теперь точно хватит.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 50-летний мужчина за совершение домашнего насилия в отношении своей матери получил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, приговор
 
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