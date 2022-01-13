13.01.2022 12:00 Евгений Клочко

В Харькове осудили ветерана АТО за удар в лицо полицейскому

Червонозаводский районный суд Харькова вынес приговор участнику АТО за применение физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.



В Харькове осудили ветерана АТО за удар в лицо полицейскому



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на текст решения суда, опубликованном на портале Единого реестра судебных решений.

Отмечается, что 18 сентября 2021 года около полуночи экипаж патрульной полиции отрабатывал вызов на улице Привокзальная, 5. В это время к служебному автомобилю подошли неизвестные. Они стали открывать двери авто и провоцировать полицейских на конфликт. Когда патрульные вышли из автомобиля, чтобы прекратить противоправные действия граждан, к ним подошел еще один мужчина.

Позже выяснилось, что он являлся участником боевых действий на Донбассе. В ходе конфликта с правоохранителями он ударил одного из правоохранителей кулаком в лицо. От удара полицейский потерял равновесие и упал на землю.

В ходе судебного заседания, проходившего 5 января, ветеран АТО полностью признал свою вину. Суд признал виновным мужчину приговорил мужчину по ч.2 ст. 345 УК Украины — «умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей» и приговорил его к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, что в пригороде Харькова участник боевых действий на Донбассе вызвал полицию, после того, как водители маршрутных автобусов дважды отказали ему в проезде.