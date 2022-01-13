ДТП: В Харькове пьяный водитель врезался в дерево (видео)

От удара автомобиль согнуло практически пополам.
Около половины восьмого утра в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого водителя, передает РЕДПОСТ.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, на улице Матюшенко, 13 водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в дерево. Пострадавших в аварии нет.
Когда патрульные оформляли аварию, обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель от прохождения осмотра состояния опьянения отказался в присутствии свидетелей.
На нарушителя составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушения ПДД, повлекшие за ДТП) и ч.1 ст. 130 (Отказ от освидетельствования состояния опьянения).
Напомним, вечером 7 января на перекрестке улиц Сумская и Деревянко произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Участниками столкновения стали автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lanos.
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