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13.01.2022  11:45   Рита Парфенова

ДТП: В Харькове пьяный водитель врезался в дерево (видео)

От удара автомобиль согнуло практически пополам.

ДТП Харьков: пьяный водитель врезался в дерево

Около половины восьмого утра в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого водителя, передает РЕДПОСТ.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, на улице Матюшенко, 13 водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в дерево. Пострадавших в аварии нет.



Когда патрульные оформляли аварию, обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель от прохождения осмотра состояния опьянения отказался в присутствии свидетелей.

На нарушителя составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушения ПДД, повлекшие за ДТП) и ч.1 ст. 130 (Отказ от освидетельствования состояния опьянения).

Напомним, вечером 7 января на перекрестке улиц Сумская и Деревянко произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Участниками столкновения стали автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lanos.

Тэги:  дтп, харьков
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