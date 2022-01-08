    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: на перекрестке столкнулись две иномарки (фото)
08.01.2022  13:57   Рита Парфенова

ДТП в Харькове: на перекрестке столкнулись две иномарки (фото)

Одного из водителей скорая госпитализировала в больницу.

ДТП Харьков: столкнулись автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lanos.

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, около одиннадцати часов вечера 7 января на перекрестке улиц Сумская и Деревянко произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Участниками столкновения стали автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lanos. Sonata выехала на перекресток по Белгородскому шоссе со стороны поселка Жуковского, а Lanos поворачивал налево с улицы Деревянко.

ДТП Харьков: столкнулись автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lanos.

В аварии пострадал пассажир Chevrolet. Медики скорой помощи госпитализировали его в лечебное учреждение. Автомобили получили значительные механические повреждения.

Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа.

ДТП Харьков: столкнулись автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lanos.

Ранее мы писали, что на Московском проспекте в районе станции метро "ХТЗ" рейсовый автобус Харьков-Мариуполь насмерть сбил женщину.
Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.01 Криминал и происшествия На Харьковщине в результате ДТП пострадали 3 человека 06.01 Криминал и происшествия В крови погибшего в смертельном ДТП на проспекте Гагарина обнаружили алкоголь - адвокат 06.01 Криминал и происшествия Смертельное ДТП в Харькове: стало известно, когда будут судить Колю Харьковского
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 