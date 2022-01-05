В Харькове на пешеходном переходе насмерть сбили женщину (видео)

Дорожно-транспортное произошло у станции метро ХТЗ утром, 5 января.
Как сообщают харьковские телеграм-каналы, на Московском проспекте в районе станции метро "ХТЗ" рейсовый автобус Харьков-Мариуполь насмерть сбил женщину.
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Как сообщает РЕДПОСТ, на опубликованных кадрах виден пешеходный переход и тело женщины в двух десятках метров от него.
Напомним, ранее мы писали о ДТП, в котором водитель сбил и бросил умирать мужчину на трассе под Харьковом.
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Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
5 января в народе называли Федулов день. С этого дня начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью.
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