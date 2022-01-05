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05.01.2022  11:05   Евгений Клочко

В Харькове на пешеходном переходе насмерть сбили женщину (видео)

Дорожно-транспортное произошло у станции метро ХТЗ утром, 5 января.

Как сообщают харьковские телеграм-каналы, на Московском проспекте в районе станции метро "ХТЗ" рейсовый автобус Харьков-Мариуполь насмерть сбил женщину.

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Как сообщает РЕДПОСТ, на опубликованных кадрах виден пешеходный переход и тело женщины в двух десятках метров от него. 

Напомним, ранее мы писали о ДТП, в котором водитель сбил и бросил умирать мужчину на трассе под Харьковом.

Тэги:  дтп, харьков
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