03.11.2021 17:28 Дмитрий Колоней

ДТП: Сбил и бросил умирать - на трассе под Харьковом найден труп мужчины (фото)

Личности погибшего и виновника аварии на дороге «Харьков – Днепр» пока не установлены.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 3 ноября 2021 года около 4:30 к правоохранителям поступила информация о страшной находке в Красноградском районе. В районе 69 километра на трассе «Харьков – Днепр» было обнаружено тело мужчины. Судя по повреждениям тела неизвестного, мужчина попал в ДТП.

Сбивший пешехода неизвестный автомобиль уехал с места преступления. Водитель также не установлен. Сейчас стражи порядка разыскивают свидетелей происшествия, а также виновника ДТП. Решается вопрос об возбуждении уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Виновному светит срок от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, ранее мы писали о преступнике, бросившем умирать пассажира под Харьковом. Сбежавший 41-летний водитель, устроивший смертельное ДТП на автодороге "Киев-Харьков-Должанский" вблизи Изюма, был пойман полицией