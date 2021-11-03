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03.11.2021  17:28   Дмитрий Колоней

ДТП: Сбил и бросил умирать - на трассе под Харьковом найден труп мужчины (фото)

Личности погибшего и виновника аварии на дороге «Харьков – Днепр» пока не установлены.

ДТП Харьков: На трассе «Харьков – Днепр» найден труп сбитого и брошенного умирать мужчины
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 3 ноября 2021 года около 4:30 к правоохранителям поступила информация о страшной находке в Красноградском районе. В районе 69 километра на трассе «Харьков – Днепр» было обнаружено тело мужчины. Судя по повреждениям тела неизвестного, мужчина попал в ДТП. 
 
 
Сбивший пешехода неизвестный автомобиль уехал с места преступления. Водитель также не установлен. Сейчас стражи порядка разыскивают свидетелей происшествия, а также виновника ДТП. Решается вопрос об возбуждении уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Виновному светит срок  от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
 
ДТП Харьков: На трассе «Харьков – Днепр» найден труп сбитого и брошенного умирать мужчины
 
Напомним, ранее мы писали о преступнике, бросившем умирать пассажира под Харьковом. Сбежавший 41-летний  водитель, устроивший смертельное ДТП на автодороге "Киев-Харьков-Должанский" вблизи Изюма, был пойман полицией.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, труп, харьков, смерть, авария, бросил умирать, розыск
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