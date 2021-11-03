03.11.2021 17:00 Виталий Хиневич
Воровал лифтовое хозяйство: в Харькове задержали мужчину (видео)
Житель Одесской области совершил около 20 краж лифтового оборудования на территории Харькова и Киева.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 33-летний житель Одесской области совершал имущественные преступления в разных регионах страны, в том числе и в Харькове.
Сумма ущерба составила более 5 миллионов гривен.
2 ноября произошло задержание подозреваемого, сразу после совершения преступления по улице Саперной в Харькове.
Во время осмотра транспортного средства мужчины были обнаружены мешки, в которых находились кабеля лифтового хозяйства.
Злоумышленнику может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.
Данное наказание предусмотрено частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 30-летний злоумышленник в период ноября-декабря 2019 года неоднократно воровал
электропровода с домовладений в Купянском районе.
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