03.11.2021 17:00 Виталий Хиневич

Воровал лифтовое хозяйство: в Харькове задержали мужчину (видео)

Житель Одесской области совершил около 20 краж лифтового оборудования на территории Харькова и Киева.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 33-летний житель Одесской области совершал имущественные преступления в разных регионах страны, в том числе и в Харькове.

Сумма ущерба составила более 5 миллионов гривен.

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2 ноября произошло задержание подозреваемого, сразу после совершения преступления по улице Саперной в Харькове.

Во время осмотра транспортного средства мужчины были обнаружены мешки, в которых находились кабеля лифтового хозяйства.

Злоумышленнику может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.

Данное наказание предусмотрено частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30-летний злоумышленник в период ноября-декабря 2019 года неоднократно воровал электропровода с домовладений в Купянском районе.