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03.11.2021  17:00   Виталий Хиневич

Воровал лифтовое хозяйство: в Харькове задержали мужчину (видео)

Житель Одесской области совершил около 20 краж лифтового оборудования на территории Харькова и Киева.

В Харькове задержали мужчину который воровал лифтовое хозяйство
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 33-летний житель Одесской области совершал имущественные преступления в разных регионах страны, в том числе и в Харькове.
 
Сумма ущерба составила более 5 миллионов гривен.
 
 
2 ноября произошло задержание подозреваемого, сразу после совершения преступления по улице Саперной в Харькове.
 
Во время осмотра транспортного средства мужчины были обнаружены мешки, в которых находились кабеля лифтового хозяйства.
 
Злоумышленнику может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.
 
Данное наказание предусмотрено частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.
 
 
Напомним, 30-летний злоумышленник в период ноября-декабря 2019 года неоднократно воровал электропровода с домовладений в Купянском районе.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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