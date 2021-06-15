15.06.2021 13:00

Предприимчивые жильцы воровали газ из газопровода (ФОТО)

АО «Харьковгаз» пресекло несанкционированное использование газа двумя частными домами в Богодухове.

Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества. По словам газовщиков, 9 июня во время плановых работ по обследованию газовых сетей в Богодухове был обнаружен несанкционированный газопровод, который был подключен подключен владельцами домов к газораспределительной системе. С помощью трубы два частных домовладения, расположенных по ул. Мичурина, незаконно отбирали газ.

Специалисты составили акты о нарушении, совершенное владельцами жилья, ликвидировали несанкционированную врезку в газораспределительную систему и отключили домовладения от газовых сетей.

Отмечается, что владельцам частных домов будут начислены к оплате суммы за объемы несанкционированно-использованного газа. А возобновление подачи газа в дома будет возможно лишь после оплаты владельцами домов всей начисленной суммы за похищенный из системы объем газа, а также за реконструкцию газовых сетей каждого из домовладений.

В пресс-службе также сообщили, что в случае отказа оплатить владельцами за использование украденного природного газа владельцами домовладений, начисления будут взиматься уже в судебном порядке.