Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Насильника, напавшего на девушку на Основе, везут в Харьков – Соцсети (ФОТО)
15.06.2021  12:47   

Насильника, напавшего на девушку на Основе, везут в Харьков – Соцсети (ФОТО)

Подозреваемого в изнасиловании опознали и задержали в Чугуеве.


// Telegram

В Чугуеве местный житель опознал в прохожем разыскиваемого за изнасилование мужчину и вызвал полицию, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал Труха.

Сообщается, что подозреваемый задержан. Решается вопрос о его перевозке в Харьков.

В пресс-службе Нацполиции информацию о задержании пока не подтверждают. Официальное заявление будет сделано после подтверждения личности.

Под Харьковом поймали подозреваемого в изнасилованииПод Харьковом поймали подозреваемого в изнасиловании

Напомним, на прошлой неделе на Основе неизвестный напал на девушку и изнасиловал ее. Полиция сообщила о розыске преступника и гарантировала вознаграждение за информацию о нем.

Позже РЕДПОСТ стали известны подробности изнасилования девушки.

 

Тэги:  изнасилование, харьков
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