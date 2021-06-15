Насильника, напавшего на девушку на Основе, везут в Харьков – Соцсети (ФОТО)

Подозреваемого в изнасиловании опознали и задержали в Чугуеве.
В Чугуеве местный житель опознал в прохожем разыскиваемого за изнасилование мужчину и вызвал полицию, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал Труха.
Сообщается, что подозреваемый задержан. Решается вопрос о его перевозке в Харьков.
В пресс-службе Нацполиции информацию о задержании пока не подтверждают. Официальное заявление будет сделано после подтверждения личности.
Напомним, на прошлой неделе на Основе неизвестный напал на девушку и изнасиловал ее. Полиция сообщила о розыске преступника и гарантировала вознаграждение за информацию о нем.
Позже РЕДПОСТ стали известны подробности изнасилования девушки.
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