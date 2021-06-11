11.06.2021 20:53
В Харькове разыскивается опасный преступник (ФОТО)
В Харькове полиция разыскивает насильника.
В Харькове разыскивается опасный преступник (ФОТО)
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, в Харкове разыскивается опасный преступник.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175 см, лысоватый, с проседью, крепкого телосложения.
Был одет в спортивную одежду темно-синего цвета, при себе имел серый рюкзак.
Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о личности гражданина и его местонахождение, просим сообщить в отдел полиции №1 Харьковского райуправления полиции №1 по телефонам: 093-30-109-30 или 102.
За предоставление достоверной информации относительно указанного мужчины ГАРАНТИРОВАННОЕ денежное вознаграждение.
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