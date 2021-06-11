11.06.2021 20:53

В Харькове разыскивается опасный преступник (ФОТО)

В Харькове полиция разыскивает насильника.



В Харькове разыскивается опасный преступник (ФОТО)



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в Харкове разыскивается опасный преступник.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175 см, лысоватый, с проседью, крепкого телосложения.

Был одет в спортивную одежду темно-синего цвета, при себе имел серый рюкзак.

Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о личности гражданина и его местонахождение, просим сообщить в отдел полиции №1 Харьковского райуправления полиции №1 по телефонам: 093-30-109-30 или 102.

За предоставление достоверной информации относительно указанного мужчины ГАРАНТИРОВАННОЕ денежное вознаграждение.