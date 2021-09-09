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09.09.2021  20:41   Дмитрий Колоней

Насильник-нелегал из Узбекистана выдворен из Харькова (фото)

Отсидевший в тюрьме иностранец незаконно находился в Харькове.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в июне 2021 года сотрудники Управления Миграционной полиции обнаружили 29-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина освободился из Холодногорской тюрьмы, отсидев за  преступление против половой свободы и половой неприкосновенности. При этом оснований для пребывания на территории Украины он не имел. 
 
Силовики составили на него протокол о нарушении иностранцами правил пребывания в Украине, а затем поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для принудительного выдворении из страны. 
 
8 сентября 2021 года харьковские силовики из профильных управлений доставили гражданина Узбекистана в Международный аэропорт «Борисполь», где в сопровождении правоохранителей он покинул территорию Украины. 
 
Теперь ему на 3 года запрещен въезд на территорию Украины.  
 
Нелегал-иностранец выдворен из Украины в Узбекистан. Криминал Харьков
 
Нелегал-иностранец выдворен из Украины в Узбекистан. Криминал Харьков
 
Напомним, ранее мы писали о выдворении из Украины на родину двух отсидевших в харьковских тюрьмах персонажей. В одном случае это был 44-летний гражданин Грузии, отсидевший за кражу, и почти два года незаконно живший в Харькове. В другом случае - воришка из России, которого тут же после освобождения из Алексеевской тюрьмы отправили в РФ. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  насильник, нелегал, харьков, узбекистан, выдворение
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