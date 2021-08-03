Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове силовики выдворили домой отсидевшего воришку-нелегала (фото)
03.08.2021  17:29   

В Харькове силовики выдворили домой отсидевшего воришку-нелегала (фото)

Копы в Харькове выдворили за пределы Украины гражданина Грузии.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 44-летний гражданин Грузии, отсидевший в тюрьме за кражу, освободился почти два года назад  - в сентября 2019 года.
 
Однако все это время он жил в Харькове, не имея на то оснований.
 
Правоохранители  составили протокол об админправонарушении южанина, приняв решение о принудительном возвращении мужчины в Республику Грузия, запретив на три года въезжать в Украину.
 
3 августа 2021 года в сопровождении сотрудников управления миграционной полиции ГУНП в Харьковской области мужчина покинул территорию Украины через пункт пропуска аэропорт «Харьков».
 
 
Напомним, ранее мы писали о выдворении домой отсидевшего воришки из России. 
 
Тэги:  воришка, выдворение, харьков, грузия, нелегал
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