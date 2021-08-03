03.08.2021 17:29

В Харькове силовики выдворили домой отсидевшего воришку-нелегала (фото)

Копы в Харькове выдворили за пределы Украины гражданина Грузии.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 44-летний гражданин Грузии, отсидевший в тюрьме за кражу, освободился почти два года назад - в сентября 2019 года.

Однако все это время он жил в Харькове, не имея на то оснований.

Правоохранители составили протокол об админправонарушении южанина, приняв решение о принудительном возвращении мужчины в Республику Грузия, запретив на три года въезжать в Украину.

3 августа 2021 года в сопровождении сотрудников управления миграционной полиции ГУНП в Харьковской области мужчина покинул территорию Украины через пункт пропуска аэропорт «Харьков».

Напомним, ранее мы писали о выдворении домой отсидевшего воришки из России.