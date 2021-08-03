03.08.2021 17:56

Первая партия автобусов Karsan уже отправляется в Харьков

На муниципальных маршрутах Харькова скоро появятся комфортабельные автобусы двух типов.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , через две недели ожидается прибытие первой партии автобусов Karsan из Турции двух разных классов–больших 8-метровых и маленьких 6-метровых. Большие будут эксплуатироваться на линиях со значительным пассажиропотоком и в часы пик, малые – на менее загруженных маршрутах.

В первой партии будет 11 автобусов. Всего же до конца года в Харькове появится 150 новых низкопольных автобусов. Еще 350 машин будут собраны непосредственно на территории Харькова.

Игорь Терехов приветствовал старт сотрудничества, благодаря которому городской транспорт Харькова сможет выйти на новый уровень. “Автобусы просторные, низкопольные,они дают совершенно другой класс комфорта для пассажиров. И самое главное – они будут муниципальными. Это позволяет нам удерживать тарифы и обеспечивать стабильность перевозок”, - сказал руководитель города.

Кроме того, Игорь Терехов отметил экономические выгоды проекта: для сборки автобусов Karsan в Харькове будет создана производственная площадка на 300 рабочих мест. А это означает, что город получает не только современный транспорт, но также новые рабочие места и налоги в местный бюджет.

Напомним, ранее писали о том, как будут распределять по маршрутам Харькова новые автобусы Karsan.