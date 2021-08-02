Новые автобусы в Харькове будут ходить там, откуда сейчас практически не выедешь

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ
, уже вскоре в Харьков прибудут новые маршрутные автобусы. Между тем в горсовете уже начали готовить транспортную карту, куда выведут эту технику. Прежде всего будут рассматривать востребованность. Например, восьмиметровые автобусы будут направлять в густонаселенные районы, где соответственно и больший пассажиропоток, а где загруженность меньше - будут курсировать шестиметровые.
Дмитрий Липовой, Директор КП "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2"
- Приехала первая поставка, к примеру, 10 или 20 единиц подвижного состава, есть маршрут, на который есть приоритет, чтобы туда этот подвижной состав поехал. Сформировали необходимое количество подвижного состава, определили день - все, маршрут поехал. И вот таким образом 150 единиц выйдут на улицы города. Это будет происходить в интервале август-ноябрь.
Дмитрий Липовой говорит, что вместе с появлением этих автобусов харьковчане почувствуют больше комфорта во время поездки на транспорте. Ведь новая техника оснащена климат-контролем, камерами видеонаблюдения, местами для людей с инвалидностью, а также внимание будут уделять не только оборудованию салона, но и внешнему виду водителей.
Как отметил Дмитрий Липовой, "Мы собираемся, по сути, ввести униформу, чтобы водители были в рубашечках: рубашка праздничная, рубашка будняя, чтобы вся одежда соответствовала их положению и статусу.
К слову, новые автобусы будут ходить в тех местах, откуда сейчас выехать практически невозможно".
Также директор коммунального предприятия подчеркнул разницу между подходом, с одной стороны, частного перевозчика, с другой - города и коммунального предприятия:
- Как работает частный перевозчик? Есть маршрут, который имеет определенную рентабельность, на таком маршруте, естественно, осуществляются перевозки. На любом нерентабельном маршруте перевозчик никогда на работать не будет. У города и у коммунального предприятия совершенно другая задача - обеспечить перевозку вне зависимости от того, рентабелен тот или иной маршрут или нет. Поэтому благодаря обновлению подвижного состава, будет уделено внимание и тем самым проблемным маршрутам, которые есть в городе, которые нуждаются в правильном, профессиональном внимании коммунального предприятия. Вот на эти маршруты и выйдет эта техника".