Новые автобусы в Харькове будут ходить там, откуда сейчас практически не выедешь

02.08.2021 19:37

Скоро в Харьков прибудут 150 единиц техники - как их распределят по районам и куда в первую очередь отправят такие автобусы.

Дмитрий Липовой, Директор КП "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2"

- Приехала первая поставка, к примеру, 10 или 20 единиц подвижного состава, есть маршрут, на который есть приоритет, чтобы туда этот подвижной состав поехал. Сформировали необходимое количество подвижного состава, определили день - все, маршрут поехал. И вот таким образом 150 единиц выйдут на улицы города. Это будет происходить в интервале август-ноябрь.

Дмитрий Липовой говорит, что вместе с появлением этих автобусов харьковчане почувствуют больше комфорта во время поездки на транспорте. Ведь новая техника оснащена климат-контролем, камерами видеонаблюдения, местами для людей с инвалидностью, а также внимание будут уделять не только оборудованию салона, но и внешнему виду водителей.

Как отметил Дмитрий Липовой, "Мы собираемся, по сути, ввести униформу, чтобы водители были в рубашечках: рубашка праздничная, рубашка будняя, чтобы вся одежда соответствовала их положению и статусу.

К слову, новые автобусы будут ходить в тех местах, откуда сейчас выехать практически невозможно".

Также директор коммунального предприятия подчеркнул разницу между подходом, с одной стороны, частного перевозчика, с другой - города и коммунального предприятия:

- Как работает частный перевозчик? Есть маршрут, который имеет определенную рентабельность, на таком маршруте, естественно, осуществляются перевозки. На любом нерентабельном маршруте перевозчик никогда на работать не будет. У города и у коммунального предприятия совершенно другая задача - обеспечить перевозку вне зависимости от того, рентабелен тот или иной маршрут или нет. Поэтому благодаря обновлению подвижного состава, будет уделено внимание и тем самым проблемным маршрутам, которые есть в городе, которые нуждаются в правильном, профессиональном внимании коммунального предприятия. Вот на эти маршруты и выйдет эта техника".