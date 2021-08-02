02.08.2021 18:31

Харьковский коксовый завод "Новомет" продолжает модернизацию технологических процессов

Уровень серы в санитарной зоне возле Харьковского коксового завода уменьшился вдвое по сравнению с прошлым годом. На предприятии говорят, что это связано с постоянной модернизацией процессов.

"Мы можем сравнить буквально две проверки идентичных с разницей в год: одна проводилась в июне 2020 года, последняя в июне 2021 года, вот недавно. И по показателю такому как "сернистый ангидрид", например у нас граничный показатель составляет 0,5 миллиграмм, а он у нас по проверки лаборатории составляет выброс 0,13 миллиграмм на границе санитарной зоны, - рассказывает Максим Бондарь, директор ООО "Харьковский коксовый завод "Новомет".

По его словам, этот показатель в четыре раза меньше границы допустимого. Также на предприятии устанавливают новое оборудование.

"В рамках не производственной части, а вспомогательных цехов, это и модернизация оборудования внутризаводского, улучшение ситуации для сотрудников. Мы ценим и заботимся о своих сотрудниках. То есть это и установка кондиционеров в помещениях - это то, чего раньше не было. Кроме того есть цеха, в которых есть электрооборудование, технологическое оборудование. Мы здесь тоже проводим модернизацию. Устанавливаем новые системы кондиционирования, которые улучшают процессы, улучшают результаты работы, отмечает Максим Бондарь.

Новые системы кондиционирования помогут не только улучшить условия работы сотрудников завода, а и гарантируют бесперебойного работу электрического оборудования. Поэтому, подчеркивает директор "Новомет", на заводе делают все, чтобы снизить количество выбросов в атмосферу. Ранее предприятию удалось уменьшить выбросы серы в атмосферу до рекордных 100 мг на метр кубический, что в четырнадцать раз ниже государственных стандартов.