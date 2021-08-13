13.08.2021 19:46

Новые автобусы выехали на улицы Харькова

Игорь Терехов представил новый муниципальный транспорт харьковчанам.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , новые автобусы выехали на улицы Харькова, но правда, ещё не на маршруты. Ведь 13 августа 2021 года, они только прошли растаможку и понадобиться ещё какое-то время, чтобы подготовить их для выхода в рейс. Однако и.о. городского головы Игорь Терехов показал новый муниципальный транспорт харьковчанам и первыми стали жители Немышлянского района. Автобусы просто приехали во дворы и все желающие могли детально рассмотреть новинку Харькова и даже прочувствовать все преимущества.

А таких тут не мало, подтверждает представитель фирмы-производителя Вадим Божко: "Комфортабельные, светлые, здесь уставлены антивандальные сидения, поручни, пандусы, предусмотрены места для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках, кроме того есть кнопки заказа остановки и вызова водителя, а у самого водителя соответственно информацинное табло"

Как и обещал Игорь Терехов, все автобусы красного цвета, чтобы люди издалека могли понять, что едет муниципальный транспорт.

"Мы стали буквально заложниками частных перевозчиков, которые хотят - едут на маршрут, хотят - не едут, берут льготников, не - берут. Поэтому нам нужен был наш городской транспорт для комфортной и стабильной перевозки харьковчан. Вот сегодня мы получили первые 9 автобусов, два 6-ти метровых и 7 - 8-метровых. Скоро они выйдут на маршруты. А на следующей неделе мы ожидаем ещё одну партию около 10 автобусов. И так каждую неделю наш транспорт будет пополняться. "

Ко Дню города планируется, что в Харьков будет доставлено 40 автобусов, а в октябре улицами города будут курсировать 150 единиц муниципального транспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что первая партия новых автобусов отправляется в Харьков.

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