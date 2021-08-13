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13.08.2021  18:38   

Говорящая машина, преступные игры раклов и сумасшедший дом: чем жил Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.

 
 
О чем писала газета «Южный край» 140 лет назад.
 
Харьков. Задержан 11-летний мальчик, дело о котором передано мировому судье и назначено к разбору через 10 дней. Однако пребывание в арестантской в течение этого времени может дурно повлиять на ребенка. Желательно было бы, чтобы подобные дела разбирались сейчас же по их поступлении, а не в очередном порядке.                     
 
В саду «Тиволи» происходили первые опыты с говорящей машиной Фавера. Опыты вполне удачные, заслужившие всеобщее одобрение и удивление.                   
                                 
Как неосмотрительны иногда строители казенных построек! При расширении помещения пакгауза при таможне было решено приступить к прокладке фундамента на глубине полутора аршин. Прокопав 1 метр, все увидели, что на этой глубине находится вода. Интересно, о чем думали лица, выбирая это место для постройки?  
 
Полтавское земство снова вызвало в Полтаву профессора Университета Ковалевского для участия в составлении нового плана дома для умалишенных и для других необходимых указаний в этом деле. 
 
Причина затхлости сельтерской воды, продающейся в будках, в том, что ранее для приготовления шипучих вод употребляли воду из Павловской криницы, а теперь, ввиду того, что криница эксплуатируется Водопроводным обществом, пользуются водой из крана, что отзывается на доброкачественности продаваемой воды.  
 
В городе, как известно, существует особый класс раклов (харьковский сленг, мелкий вор, мошенник, от искаженнного наименования воспитанников училища Святого Ираклия (бурсы) на Бурсацком спуске) под именем «коты и мышки». Их можно всегда увидеть вечером на Екатеринославской улице, в скверах, в особенности, в Университетском саду. Уже имели место несколько случаев ограбления. 
 
Тэги:  говорящая машина, раклы, харьков, плохая вода, сумашедший дом, ограбления, воровство
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