13.08.2021 18:09

В Харькове поздравили с Днем освобождения города ветерана Второй мировой Наталью Кильмаеву

Игорь Терехов во время личной беседы выразил благодарность за вклад в освобождение и развитие Харькова.



Фото: Василий Голосный

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , в канун 78-й годовщины освобождения Харькова ветераны Второй Мировой войны – харьковчане, которые причастны к этому историческому событию, отмечены памятными знаками Харьковского городского совета.

Исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов посетил ветеранов, чтобы поблагодарить их за вклад в освобождение и развитие Харькова, во время личной беседы узнать о проблемах пожилых людей, способствовать решению.

Наталья Дмитриевна Кильманова родилась в 1926 году. В 1941-м была эвакуирована в Саратов, где прошла обучение на курсах медсестёр. И уже в 1943-м вернулась в родной Харьков. Работала в госпитале. Ухаживала за ранеными. Говорит, что так мастерски делала уколы, что пришлось эту манипуляцию выполнять чуть ли не за весь медперсонал. Конечно же, после войны поступила в медучилище. И всю жизнь, до самой пенсии проработала в 17-й больнице.

За мужество во время войны и трудовые заслуги в мирное время имеет медали, ордена, грамоты и благодарности. В свои 95 лет активна, позитивно смотрит на жизнь, заряжает окружающих оптимизмом и энергией!

С Натальей Дмитриевной Игорь Терехов обсудил работу ветеранских организаций. В свою очередь Наталья Дмитриевна поблагодарила руководителя города за оказанное внимание, помощь и поддержку.

Напомним, ранее мы писали о живой легенде Харькова Николае Зимонине.

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