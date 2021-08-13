Главная Фото Общество В Харькове поздравили с Днем освобождения города ветерана Второй мировой Наталью Кильмаеву
13.08.2021  18:09   

В Харькове поздравили с Днем освобождения города ветерана Второй мировой Наталью Кильмаеву

Игорь Терехов во время личной беседы выразил благодарность за вклад в освобождение и развитие Харькова.


Фото: Василий Голосный
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в канун 78-й годовщины освобождения Харькова  ветераны Второй Мировой войны – харьковчане, которые причастны к этому историческому событию, отмечены памятными знаками Харьковского городского совета.
 
Исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов посетил ветеранов, чтобы поблагодарить их за вклад в освобождение и развитие Харькова, во время личной беседы узнать о проблемах пожилых людей, способствовать решению. 
 
Наталья Дмитриевна Кильманова родилась в 1926 году. В 1941-м была эвакуирована в Саратов, где прошла обучение на курсах медсестёр. И уже в 1943-м вернулась в родной Харьков. Работала в госпитале. Ухаживала за ранеными. Говорит, что так мастерски делала уколы, что пришлось эту манипуляцию выполнять чуть ли не за весь медперсонал. Конечно же, после войны поступила в медучилище. И всю жизнь, до самой пенсии проработала в 17-й больнице. 
 
За мужество во время войны и трудовые заслуги в мирное время  имеет медали, ордена, грамоты и благодарности.  В свои 95 лет активна, позитивно смотрит на жизнь, заряжает окружающих оптимизмом и энергией!
 
С Натальей Дмитриевной Игорь Терехов обсудил работу ветеранских организаций. В свою очередь Наталья Дмитриевна поблагодарила руководителя города за оказанное внимание, помощь и поддержку.
 
Напомним, ранее мы писали о живой легенде Харькова Николае Зимонине.
 

Фотогалерея

Тэги:  поздоавление, игорь терехов, харьков, день освобождения
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 