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13.08.2021  17:07   Дмитрий Колоней

Внезапная смерть: За рулем микроавтобуса в Харькове умер водитель (фото)

В Харькове стало плохо 47-летнему водителю Мерседеса.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 13 августа 2021 года в 11:56 в полицию поступила информаци о том, что на  Индустриальном проспекте перевернулся автомобиль «Mercedes». Предварительно установлено, что водителю стало плохо во время управления автомобилем, в результате чего транспортное средство перевернулось.
 
Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
 
 
 
 
 
Напомним, ранее мы сообщали о внезапной смерти водителя за рулем авто. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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