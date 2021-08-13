13.08.2021 16:03
4 полезных совета для правильной эксплуатации холодильника
Энергосберегающей техникой уже нельзя никого удивить. Чего только стоят модели от BOSCH. Но простые лайфхаки для холодильника помогут сэкономить еще больше энергии и увеличить срок службы некоторых продуктов.
Своевременно избавляйтесь от ненужных остатков
Порядок в холодильнике нужно наводить регулярно, убирая продукты, которые уже не будут использоваться. Если срок годности еще не вышел, их можно использовать для приготовления интересных блюд. К примеру, маленькие кусочки колбасы и сыра подойдут для приготовления горячих бутербродов. А открытый и не выпитый во время кефир отлично подойдет для теста.
Стоит помнить, что чем больше продуктов хранится, тем больше холодильник
тратит энергии для качественной работы.
Не все продукты стоит держать в холодильнике
Далеко не все продукты, которые многие привыкли хранить в прохладном месте, стоит держать именно в холодильнике. Сюда можно отнести яйца, хлеб, овощи, некоторые крупы. А многие фрукты вообще быстрее портятся при низкой температуре. Приходилось ли вам замечать, как быстро темнеют бананы, которые находятся в холодильнике всего сутки?
Правильное распределение продуктов на полках
На разных полках температура может отличаться. Исходя из этого следует правильно распределять блюда и продукты. Так, еда, которая портится очень быстро, не должна располагаться на дверце. Здесь температура является наиболее высокой. Открытые продукты здесь также держать не желательно. Дверца — наиболее грязное место в холодильнике. На резиновых уплотнителях скапливаются болезнетворные бактерии.
Мясо — ближе к морозильной камере
Вообще, хранить сырые рыбу и мясо не нужно более нескольких часов. Такие продукты следует готовить сразу после разморозки. Если же такой возможности нет, стоит держать их ближе к морозильной камере в специальном контейнере. Мясо нужно изолировать от других продуктов.
Если придерживаться простых рекомендаций, ремонтировать холодильник в ближайшее время точно не придется, а вероятность отравления будет сведена к минимуму.
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