Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Роковое селфи: под Харьковом девочку ударило током и выбросило на рельсы
13.08.2021  15:25   Дмитрий Колоней

Роковое селфи: под Харьковом девочку ударило током и выбросило на рельсы

Пострадавшую спасают спасают врачи в Харькове.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции информация о происшествии на железнодорожной станции Купянск-Узловой поступила в Купянский райотдел полиции 13 августа 2021 года около 06:00.
 
Потерпевшей оказалась 16-летняя девочка, которая залезла на крышу вагона товарного поезда, стоявшего на станции. При попытке сфотографироваться девушку ударило током, в результате чего ее отбросило на рельсы.
 
Девушка с ожогами конечностей госпитализирована в больницу в Харькове. Обожжено до 50% тела. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильное.
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, проводится проверка. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на стройке мужчину убило током.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  селфи, ударило током, харьков, руфер, купянск
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