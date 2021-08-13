13.08.2021 14:49

У харьковчан есть все шансы наблюдать метеорный поток Персеиды

Пик активности метеорного потока Персеиды продлится до 14 августа.

Его считают одним из самых красивых и зрелищных, когда без помощи каких-либо телескопов можно наблюдать как на небе словно падают звёзды. На самом деле это сгорающие в атмосфере частицы, такой пыльный шлейф оставшийся от кометы Свифта-Туттля. Она приближается к Земле всего лишь раз в 133 года, однако через её хвост Земля проходит ежегодно.

Поэтому каждый год с 23 июля по 22 августа и можно наблюдать это восхитительное космическое явление. Его самый активный период длится с 8 по 14 августа.

Специалисты советуют не упустить шанс и полюбоваться необыкновенным зрелищем, которое, кстати, лучше всего увидеть в часы после полуночи и до рассвета. За час можно увидеть около 60 вспышек. А вот после 14 августа поток метеоров будет меньше, всего примерно 10 в час.

Понаблюдать за метеорным потоком Персеиды советуют и астрологи. Говорят, что это замечательное время для того, чтобы загадывать желания на здоровье, достаток, любовь.

"В этот период открываются врата Изобилия, и мы получаем мощнейший поток солнечной энергии, которая будет наполнять крепким здоровьем, лидерскими качествами, влюбленностью и новыми романами, любыми видами творчества, приподнятым настроение. Ну а положение личных планет в августе настраивает каждого из нас на реальные планы. В целом этот месяц предполагает повседневный привычный уклад жизни, в котором, насколько это возможно, мы будем удовлетворять свои потребности", - говорит астропсихолог Лариса Гресь.

А вот тому чтобы понаблюдать за "звёздным" дождём в ночном небе поспособствует в эти дни и сама погода. В Укргидрометцентре так и говорят: "Погода будет благоприятная в большей части Украины. Чистое безоблачное небо обеспечил антициклон с запада, только над юго-восточными областями будет несколько больше облачности".

Синоптики Харьковского регионального гидрометцентра в свою очередь вселяют больше оптимизма, прогнозируя днём и ночью ясную погоду, без осадков и с комфортными температурами воздуха.

"Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi". Будет сухо. По городу 13 августа ночью 15-17°, днём 27-29°. 14 августа, без осадков, температура ночью 14-19°, днем 26-31°".

Синоптики уверяют, изнуряющей жары не будет и температурные рекорды этих дней скорее всего останутся неизменными. Температурные рекорды в Харькове (года): 13 августа: max + 35,3 ° (2017), min + 8,7 ° (1958 г.). 14 августа: max + 37,1 ° (2006 г.), Min + 8,2 ° (1998 г.). Однако со следующей недели столбик термометра таки поползёт вверх. Во вторник и среду синоптики уже прогнозируют +29-34°.

Напомним, в декабре 2020 года харьковчане могли наблюдать незабываемое явление - звездопад Геминиды.