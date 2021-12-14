14.12.2021 10:44 Рита Парфенова

Самое яркое событие декабря: фотографии звездопада Геминиды

В Сети появились завораживающие фотографии метеоритного дождя звездопада Геминиды.

Как пишет РЕДПОСТ, фото астрономического явления опубликовал портал FOX13.



Метеорный поток Геминиды является одним из самых мощных в первой половине декабря. Его особенность в том, что метеориты отличаются большим размером, количеством, а также яркостью. Радиант потока размещается недалеко от звезды Кастор, что в созвездии Близнецов.



В этом году пик метеорного потока звездопада Геминиды пришелся в ночь с 13 на 14 ноября. В это время на небе пролетало около сотни метеоров. Это восхитительное астрономическое явление зафиксировали в разных уголках Земли.



Таким метеоритный дождь Геминид увидели ранним утром 12 декабря 2021 года в Бачжоу, провинция Синьцзян, Китай.

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Вид на небо над мысом Вятлина на острове Русский во время пика метеорного потока Геминиды 14 декабря 2021 года во Владивостоке, Россия.





Метеорный поток продлится еще несколько дней, но уже не так ярко. В ясную погоду его можно наблюдать невооруженным глазом. Лучше всего любоваться звездами на открытой местности, в нескольких десятках километров от города.

Напомним, 19 ноября состоялось самое длительное за последние несколько сотен лет и последнее в 2021 году лунное затмение





