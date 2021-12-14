14.12.2021 11:05 Виталий Хиневич

В Харькове мужчина за полтора месяца украл 40 мусорных урн

В вечернее время злоумышленник совершал кражи мусорных контейнеров.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Реестр судебных решений.

Отмечается, что с августа 2021 года безработный мужчина на территории разных районов Харькова похищал мусорные урны. Гражданин обхватывал двумя руками мусорный бак, который был вмонтирован в землю и вырывал его с места установки. После совершения кражи злоумышленник распоряжался ими на собственное усмотрение.

Правоохранители смогли установить, что за полтора месяца мужчина совершил 40 краж, также было установлено, что стоимость каждой урны составляет 593 гривны.

Подсудимый в зале суда раскаялся в содеянном и, ссылаясь на трудное материальное положение, просил судью не наказывать его строго.

10 декабря текущего года Московский районный суд Харькова признал мужчину виновным в серии краж и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

Напомним, в Харькове задержали юношу, который, предположительно, промышлял воровством в людных торгово-развлекательных центрах и магазинах бытовой техники.