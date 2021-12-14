14.12.2021 11:29 Александра Жук

В Харькове уволен глава администрации Московского района: в чем причины

Олег Товкун, глава администрации Московского района Харькова, был уволен с занимаемой должности.



Фото из открытых источников

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Вместо Олега Товкуна должность главы Московского района займет Алексей Топчий. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова.

"Я подписал соответствующее распоряжение об увольнении Олега Товкуна и назначении Алексея Топчия главой администрации Московского района. Я поставил ему задачу навести порядок в районе, сделать глобальные кадровые изменения в Московском районе.

Я очень много общаюсь с жителями и то, что от них услышал как до выборов, так и после, не соответствует духу времени развития Харькова. Поэтому я считаю, что тут необходимы кардинальные перемены и самое главное - перемена в отношении к людям.

Я очень хочу, чтобы новый глава района совершенно по другому относился к людям, чтобы он слышал их и реагировал на их обращения. Я доверяю Алексею Топчию и уверен, что все у него получится", - отметил Игорь Терехов.

Напомним, Олег Товкун занимал должность главы администрации Московского района с 2010 года.

Алексей Топчий с 2015 до 2021 годы занимал должность директора КСП «Харьковгорлифт» Харьковского городского совета.

С 2021 г. – заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета.