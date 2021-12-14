14.12.2021 11:34 Рита Парфенова

Новый год на Кипре: какие ограничения введены в Республике

С 15 декабря в Республике Кипр ужесточат меры в борьбе против пандемии Сovid-19.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Консульский отдел Посольства Украины в Республике Кипр.



В частности, туристы, прибывающих на Кипр с 15 декабря 2021 года, обязаны сдать экспресс-тест через 72 часа после прибытия. При наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность, анализ будет бесплатным. От тестирования освобождены пассажиры, вакцинированные третьей, бустерной дозой.



Для заболевших штаммом Омикрон вводится обязательный карантин в государственных карантинных центрах. Все контактировавшие с ними обязаны находиться на самоизоляции независимо от того, провакцинированы они или нет.



Доступ на общественные мероприятия и заведения питания разрешен только для вакцинированных, в том числе и одной дозой, при наличии отрицательного результата экспресс-теста или ПЦР-теста.



В Республике отменяются рождественские мероприятия (если они проводятся без соблюдения протоколов), организуемые частными компаниями, организациями и ассоциациями в помещениях и под открытым небом.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой расположена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.