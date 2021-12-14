    
Главная Новости Харькова Общество Отмена обязательной вакцинации в Украине: Зеленский даст ответ на петиции
14.12.2021  11:55   Виталий Хиневич

Отмена обязательной вакцинации в Украине: Зеленский даст ответ на петиции

Обращения уже находятся на рассмотрении у Владимира Зеленского.

Петиция к Зеленскому
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».
 
Отмечается, что на сайте президента Украины набрали необходимое количество голосов две петиции об отмене принудительной вакцинации.
 
Первое обращение было зарегистрировано 27 сентября Юрием Ахрамейко. Автор просит отменить вакцинацию и все карантинные ограничения, ссылаясь, по его мнению, на «быссмысленность» данных норм.
 
Кроме этого, есть требование не показывать новости о коронавирусе, так как при их помощи «людьми манипулируют». Обращение собрало подписи 25 444 человека и его уже рассматривает руководство страны.
 
 
Вторая схожая петиция, требует отменить «принудительную» вакцинацию из-за «просроченности вакцин». Обращение набрало 25 155 голосов.
 
В это же время стоит отметить, что обязательной вакцинации в Украине нет, а только обязательная для некоторых категорий профессий.
 
Напомним, работники профессий, которые включены в список обязательной вакцинации против коронавируса, но не сделавшие хотя бы одну прививку против COVID-19, с 9 декабря не должны быть допущены к работе.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, петиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.12 Культура и Туризм Новый год на Кипре: какие ограничения введены в Республике 14.12 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 декабря 13.12 Экономика и промышленность На что ещё можно будет потратить тысячу гривен за вакцинацию
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 