14.12.2021 11:55 Виталий Хиневич

Отмена обязательной вакцинации в Украине: Зеленский даст ответ на петиции

Обращения уже находятся на рассмотрении у Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».

Отмечается, что на сайте президента Украины набрали необходимое количество голосов две петиции об отмене принудительной вакцинации.

Первое обращение было зарегистрировано 27 сентября Юрием Ахрамейко. Автор просит отменить вакцинацию и все карантинные ограничения, ссылаясь, по его мнению, на «быссмысленность» данных норм.

Кроме этого, есть требование не показывать новости о коронавирусе, так как при их помощи «людьми манипулируют». Обращение собрало подписи 25 444 человека и его уже рассматривает руководство страны.

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Вторая схожая петиция, требует отменить «принудительную» вакцинацию из-за «просроченности вакцин». Обращение набрало 25 155 голосов.

В это же время стоит отметить, что обязательной вакцинации в Украине нет, а только обязательная для некоторых категорий профессий.

Напомним, работники профессий, которые включены в список обязательной вакцинации против коронавируса, но не сделавшие хотя бы одну прививку против COVID-19, с 9 декабря не должны быть допущены к работе.