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01.12.2021  13:56   Евгений Клочко

Непривитых греков старше 60 лет будут ежемесячно штрафовать на 100 евро

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил про обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех греков старше 60 лет.

Греков будут штрафовать за отказ от вакцинации против COVID-19
 
Тем же, кто откажется делать прививку, придется платить ежемесячный штраф в размере 100 евро, за каждый невакцинированный месяц, начиная уже с 16 января. Об этом сообщает РЕДПОСТ.
 
 
"Греки старше 60 лет, которые еще не вакцинировались, должны до 16 января записаться на прием и получить первую дозу вакцины, или же им придется каждый месяц платить административный штраф в 100 евро", - заявил премьер.
 
Напомним, что  22 ноября в Греции только вакцинированным людям  разрешено посещать  закрытые общественные места, такие как кинотеатры, театры, бары, заведения общественного питания, парикмахерские и тренажерные залы.
 
Тэги:  covid-19, коронавирус, вакцинация, греция, харьков
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