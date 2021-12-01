01.12.2021 13:56 Евгений Клочко

Непривитых греков старше 60 лет будут ежемесячно штрафовать на 100 евро

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил про обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех греков старше 60 лет.

Тем же, кто откажется делать прививку, придется платить ежемесячный штраф в размере 100 евро, за каждый невакцинированный месяц, начиная уже с 16 января. Об этом сообщает РЕДПОСТ

Читайте также: В Польше будут вакцинировать от COVID детей старше 5 лет

"Греки старше 60 лет, которые еще не вакцинировались, должны до 16 января записаться на прием и получить первую дозу вакцины, или же им придется каждый месяц платить административный штраф в 100 евро", - заявил премьер.

Напомним, что 22 ноября в Греции только вакцинированным людям разрешено посещать закрытые общественные места, такие как кинотеатры, театры, бары, заведения общественного питания, парикмахерские и тренажерные залы.