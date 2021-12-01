01.12.2021 13:44 Наталья Иванова

Сколько ВИЧ-инфицированных людей живут в Украине: статистика Минздрава

1 декабря, когда в мире отмечают Всемирный День борьбы со СПИДом Минздрав, озвучил количество инфицированных украинцев и назвал, в чём причины низкого уровня тестирования инфекции.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на выступление Министра зравоохранения Виктора Ляшко. По его словам сегодня в Украине проживает около 257 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. За 5 лет, говорит, смертность от ВИЧ снизилась в 3 раза, но летальные случаи всё же фиксируются. Так, в прошлом году инфекция унесла жизни 2,5 тысяч болевших. Отмечает министр, что существуют проблемы в борьбе со СПИДом, прежде всего это поздняя диагностика. В результате чего у каждого третьего больного ВИЧ был обнаружен уже на стадии СПИДа, а также еще каждый третий украинец не знает о своем ВИЧ-статусе.



«Успехи в борьбе с преодолением СПИДа находятся под угрозой не в последнюю очередь из-за двухлетнего непрерывного кризиса COVID-19, который подрывает функционирование услуг по профилактике и лечению ВИЧ, школьного образования, программ по предотвращению насилия и многих других. Из-за пандемии COVID-19 мы видим существенное снижение тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, что снижает уровень выявления этих болезней и откладывает доступ для лечения. В то время как препараты для антиретровирусной терапии приобретаются за средства государственного бюджета, они есть в наличии и бесплатны для украинцев», - констатировал Выктор Ляшко.



Поэтому министр призывает украинцев проходить медосмотры, тестироваться, а сделать это, уверяет, можно обратившись к семейному врачу или в медучреждения, работающие по программе «Медицинских гарантий». Говорит только так можно быть в поле мединского наблюдения и вовремя отреагировать на появление любого недуга, а значит своевременно начать лечение и тем самым сохранить здоровье, а под час и жизнь.



Напомним, в Украине обновили программу «Доступные лекарства». Теперь в неё входит 354 лекарственных препаратов, в частности 158 для лечения сердечно-сосудистых патологий, 51 - для диабета. Рецепт на медикаменты нужно получить у семейного врача и приобрести необходимые лекарства в аптеке безплатно или с определённой скидкой, потому что возмещение стоимости лекарства происходит за счёт государства