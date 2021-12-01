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01.12.2021  13:30   Виталий Хиневич

Записывала адреса в блокнот: на Харьковщине полицейские с собакой задержали женщину

В Чугуевском районе женщина распространяла наркотические вещества.

На Харьковщине поймали закладчицу
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 30 ноября на территории Чугуевского района сотрудники правоохранительных органов при задействовании служебной собаки выявили гражданку, которая распространяла наркотические вещества, делая закладки. 
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая нашла у злоумышленницы 9 полиэтиленовых пакетов с белым кристаллическим веществом, блокнот в котором указывалось место сбыта наркотиков, а также фотографии таких мест.
 
 
Кроме этого, закладчица показала еще 7 мест, где были спрятанные наркотики. 
 
Если вину женщины в совершении преступного деяния докажут, ей может грозить лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества согласно части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее в Харькове патрульные остановили подозрительную женщину и обнаружили у нее пакетики с запрещенным веществом.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, наркотики, харьков
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