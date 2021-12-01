01.12.2021 13:15 Валерия Кононова

Топ-3 бюджетных новогодних тура из Харькова

Бронирование новогодних туров из Харькова уже началось. В том, какие туры выгоднее всего для харьковчан, разбирался корреспондент РЕДПОСТ, и выделил топ-3 варианта.

Гастрономическая Одесса

Если поездка за границу для вас по тем или иным причинам недоступна, а к морю хочется, отправляйтесь в Одессу.

Программа этого тура рассчитана на 6 дней (29 декабря – 3 января).

В рамках поездки харьковчане смогут прогуляться по Одессе с экскурсоводом, также посетить автобусную экскурсию, и прогулку по одесским дворикам. Самый же ожидаемый момент поездки – встреча нового года и кулинарный тур «Вкусная Одесса».

Теоретически вы можете посетить катакомбы и их музей, однако акцентируем ваше внимание, что в одесских катакомбах прохладно даже летом. Кстати экскурсия эта оплачивается отдельно и обойдется в 250 грн.

Весь тур обойдется в 4050 грн, если приобрести тур до 1 декабря. В таком случае он будет оплачиваться в рамках услуги раннего бронирования. Ссылка на регистрацию

Майфайный тур. Новый год в Закарпатье

Программа тура может быть рассчитана на пять-шесть дней.

Даты: 29 декабря – 4-5 января.

Поездка включает в себя посещение различных особенных достопримечательностей Закарпатья, в том числе и известных термальных источников и замков. Также за отдельную плату можно продегустировать местные вина и съездить к Синевиру. Это обойдется в 180 и 500 гривен соответственно.

Весь тур обойдется харьковчанам в 5200 грн. Ссылка на регистрацию

Тур в Венгрию

Если же вы таки имеете возможность и желание покинуть территорию страны и отдохнуть где-то заграницей, советуем посетить Венгрию.

Даты: 29 декабря – 5 января.

Этот тур возможность побывать в купальнях, соборах и встретить полночь 31 декабря на площади Лайоша Кошута. Есть и ряд экскурсий на выбор, которые оплачиваются дополнительно: древний замок и музей марципанов в Эгере; термальные источники; поездка в Будапешт. Стоимости 80, 12 и 90 евро соответственно.

Тур обойдется в 311 евро при условии раннего бронирования – до 5 декабря. Также условием является размещение в номере для 3-4 людей, а вот при желании жить отдельно от всех нужно доплатить 100 евро. Ссылка на регистрацию