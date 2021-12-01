01.12.2021 12:55 Лера Кононова

Комета Леонарда пролетит возле Земли: когда и где смогут увидеть ее харьковчане

Комету можно будет заметить в небе даже без спец.техники. Официальное ее название C/2021 A1, но большинство знают ее под именем «комета Леонарда».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Ин-Спейс».

Отмечается, что в целом ее можно будет заметить на протяжении всего декабря. В первой половине месяца, до 12 числа, ее можно будет увидеть в предрассветное время, а после 12-го с наступлением сумерек.

Лучше всего явление будет видно именно 12 числа, ведь комета будет ближе всего к земле. А вот с приходом нового года C/2021 A1 покинет Солнечную систему. И хотя заметить явление можно будет невооруженным взглядом, лучшие виды можно увидеть при помощи бинокля или небольшого телескопа.

Свое название комета получила в честь своего первооткрывателя, Георги Дж. Леонарда, открытие которой он совершил 3 января 2021 года.

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Кроме этого отмечается, что 12 числа искать комету на звездном небе стоит примерно за полтора часа до рассвета, ведь в эти минуты ярче всего будет видно не только сам объект, но и хвост кометы. Если же не успеть до 12 числа, то найти комету в течение декабря помогут звезды Арктур и Венера. А вот найти Арктур поможет Большая медведица, следуя от ее хвоста по кривой, возможно, найти эту звезду.

Она является самой яркой в северном полушарии. Ближе всего к Арктуру, слева от него, C/2021 A1 будет 6 числа, в свою очередь Венера поможет найти комету в 17-18-х числах. Также, по данным Universe Today, приближение С/2021 к Венере может стать причиной метеоритного дождя.

Помочь в поисках всех перечисленных звезд для того, чтобы легко обнаружить комету в звездном небе, могут специальные приложения. Например, Star Walk. Включив камеру и наведя ее на небо, можно увидеть все созвездия и их рисунки, что поможет легче ориентироваться на этой звездной карте и отыскать желаемое явление.