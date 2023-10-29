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29.10.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

До Землі наближається «комета Диявола» з крижаним вулканом

Холодні вулканічні комети містять суміш льоду, пилу та газу, відому як кріомагму, і оточені газом, який просочується зсередини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Fox News.
 
За даними Британської астрономічної асоціації «комета Диявола», також вважається однією з приблизно 20 інших комет з крижаним вулканом, що діє.
 
Уперше комета була виявлена ще 1812 року, у науковій спільноті вона більш відома як 12P/Pons-Brooks. "Кометою Диявола" її назвали в липні 2023 року, коли астрономи помітили "роги" навколо її ядра. У результаті дехто навіть порівняв її з космічним кораблем із "Зоряних воєн".
 
Вчені зазначають,що у квітні 2024 року, ймовірно, відбудеться повне сонячне затемнення, а тому охочим поспостерігати за "кометою Диявола" варто записати цю подію до свого календаря.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати українцям у листопаді.
 
Источник:   Fox News
 Тэги:  комета, наука
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