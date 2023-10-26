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26.10.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати українцям у листопаді

Прогнозується, що стовпчики термометрів триматимуться на плюсовій позначці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що близько до норми. 
 
Місячна кількість опадів очікується 34-65 мм, в горах Криму та місцями в Карпатах до 100 мм, що в межах норми, лише у північно-східних областях - 28-32 мм, що дещо менше за норму.
 
Також в Укргідромедцентрі надали аналіз за минулі роки, багаторічний режим погоди у листопаді в Україні. Середня місячна температура складає 0-4° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 9° тепла.
 
Абсолютний максимум температури становить 6-24° тепла, у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29°.
 
Абсолютний мінімум температури – 15-24° морозу, в північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та гірських районах місцями 25-31° морозу, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу.
 
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Середня місячна кількість опадів складає 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 70-108 мм (на високогір′ї до 135 мм), у Луганській, Дніпропетровській області, на Прикарпатті та півдні країни місцями 29-34 мм.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики представили шкалу, яка відображає зміни клімату.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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