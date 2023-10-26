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26.10.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік чинив домашнє насильство щодо колишньої дружини

Жаніка повідомляла правоохоронцям про скоєння психологічного насильства колишнім чоловіком, передає РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

 
Із заявами до поліції зверталася мешканка міста Красноград. Профілактичні заходи та заходи адміністративного впливу чоловік ігнорував.
 
Протягом останнього року 32-річний чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за побиття, погрози фізичним насильством, приниження колишньої дружини та нецензурну лайку в її бік.
 
Профілактичні бесіди, адміністративні стягнення та попередження про більш жорстку правову відповідальність на чоловіка не подіяли.
 
Наразі слідчі Красноградського РВП відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.
 
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Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові заблукав у лісосмузі.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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