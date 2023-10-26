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26.10.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

В Індустріальному районі Харкова змінюють внутрішньобудинкові системи

Нинішнього року в Індустріальному районі ремонтники районної ділянки з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» вже підготували до експлуатації в осінньо-зимовий період 589 будинків, які знаходяться в зоні їх обслуговування та продовжують технічні огляди та масштабні заміни комунікацій, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 26 жовтня, начальник дільниці Сергій Шеховцов, зокрема, майстри закінчили заміну 140 метрів технічно зношеної ділянки холодного водопостачання у будинку на вулиці Миру.
 
«За цією адресою спрацювали на випередження та своєчасно провели повну заміну лежака холодної води. Будинок в експлуатації з 1932 року і внутрішньобудинкові мережі зазнали не одного ремонту у різних місцях, тому й ухвалили рішення про капітальну заміну комунікацій.
 
Також, оновили введення, разом із виробничою службою зовнішніх мереж. Масштабні оновлення систем провели у 45 будинках, де переклали понад 1.5 км мереж холодного водопостачання та 1 км водовідведення. Зокрема, капітально відремонтували об'єкти водопровідного та стокового господарства в будинках по вулицях Сергія Грицевця, Луї Пастера та на Індустріальному проспекті, у найближчих планах – відновлювальні роботи у будинках на бульварі Івана Каркача», - зазначив Сергій Шеховцов.
 
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За його словами, при ремонтах та замінах ведеться також оновлення запірної арматури. Ремонтники дільниці щодня приймають понад 20 звернень харків'ян та оперативно реагують у день надходження заявки. Також, велика увага приділяється відповідному стану підвальних приміщень, які продовжують служити укриттями для мешканців під час надзвичайних ситуацій.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова інтенсивно проводять поточні ремонти комунікацій.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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