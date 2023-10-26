26.10.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

В Індустріальному районі Харкова змінюють внутрішньобудинкові системи

Нинішнього року в Індустріальному районі ремонтники районної ділянки з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» вже підготували до експлуатації в осінньо-зимовий період 589 будинків, які знаходяться в зоні їх обслуговування та продовжують технічні огляди та масштабні заміни комунікацій, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 26 жовтня, начальник дільниці Сергій Шеховцов, зокрема, майстри закінчили заміну 140 метрів технічно зношеної ділянки холодного водопостачання у будинку на вулиці Миру.

«За цією адресою спрацювали на випередження та своєчасно провели повну заміну лежака холодної води. Будинок в експлуатації з 1932 року і внутрішньобудинкові мережі зазнали не одного ремонту у різних місцях, тому й ухвалили рішення про капітальну заміну комунікацій.

Також, оновили введення, разом із виробничою службою зовнішніх мереж. Масштабні оновлення систем провели у 45 будинках, де переклали понад 1.5 км мереж холодного водопостачання та 1 км водовідведення. Зокрема, капітально відремонтували об'єкти водопровідного та стокового господарства в будинках по вулицях Сергія Грицевця, Луї Пастера та на Індустріальному проспекті, у найближчих планах – відновлювальні роботи у будинках на бульварі Івана Каркача», - зазначив Сергій Шеховцов.

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За його словами, при ремонтах та замінах ведеться також оновлення запірної арматури. Ремонтники дільниці щодня приймають понад 20 звернень харків'ян та оперативно реагують у день надходження заявки. Також, велика увага приділяється відповідному стану підвальних приміщень, які продовжують служити укриттями для мешканців під час надзвичайних ситуацій.