26.10.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки удару авіабомбою по Куп'янському району

Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слідством встановлено, що 25 жовтня приблизно о 20:00 ворог завдав удар авіабомбою по селу Подоли Купʼянського району. Отримала поранення 83-річна жінка.

Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.