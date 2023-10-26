26.10.2023 08:05 Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли Харківської області: з-під завалів дістали жінку

Протягом доби з 25 по 26 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Куп’янські рятувальники проводили обстеження території після ворожих обстрілів. У селі Подоли Курилівської громади – на території приватного домоволодіння виявлені руйнування житлового будинку. З-під завалів місцевим населенням врятовано жінку 1940 р.н., яка отримала травму ноги.

25 жовтня о 13:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території речового ринку Салтівського району міста Харкова.

До місця події за підвищеним номером складності було направлено 11 відділень на автоцистернах, 2 відділення на спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях, загалом 80 рятувальників.

На момент прибуття вогнеборців вогнем були охоплені 14 торговельних павільйонів на загальній площі близько 500 кв.м. О 13:57 пожежу було локалізовано, о 15:41 повністю ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти поширенню полум'я на сусідні торгові об'єкти. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 301 одиницю вибухонебезпечних предметів.

За добу зафіксовано 2 підриви на вибухонебезпечних предметах:

у полі поблизу с. Явір Ізюмського району. Під час проведення польових робіт підірвався трактор марки Т-150 на вибухонебезпечному пристрої. Транспортний засіб був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих.

Також трагічна подія трапилася в полі неподалік с. Яремівка Ізюмського райо-ну. За попередніми даними чоловік 1966 р.н. підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка" та загинув на місці. Остаточні обставини події з’ясовуються.

Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

10 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

8 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік бензопилою вирубав дерев на десятки тисяч гривень.