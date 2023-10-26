    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворожі обстріли Харківської області: з-під завалів дістали жінку
26.10.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли Харківської області: з-під завалів дістали жінку

Протягом доби з 25 по 26 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Куп’янські рятувальники проводили обстеження території після ворожих обстрілів. У селі Подоли Курилівської громади – на території приватного домоволодіння виявлені руйнування житлового будинку. З-під завалів місцевим населенням  врятовано жінку 1940 р.н., яка отримала травму ноги.
 
25 жовтня о 13:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території речового ринку Салтівського району міста Харкова. 
 
До місця події за підвищеним номером складності було направлено 11 відділень на автоцистернах, 2 відділення на спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях, загалом 80 рятувальників.
 
На момент прибуття вогнеборців  вогнем були охоплені 14 торговельних павільйонів на загальній площі близько 500 кв.м.  О 13:57 пожежу було локалізовано, о 15:41 повністю ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти поширенню полум'я на сусідні торгові об'єкти. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 301 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
За добу зафіксовано 2 підриви на вибухонебезпечних предметах:
 
у полі поблизу с. Явір Ізюмського району. Під час проведення польових робіт підірвався трактор марки Т-150 на вибухонебезпечному пристрої. Транспортний засіб був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих.
 
Також трагічна подія трапилася в полі неподалік с. Яремівка Ізюмського райо-ну. За попередніми даними чоловік 1966 р.н. підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка" та загинув на місці. Остаточні обставини події з’ясовуються.
 
Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
  • 10 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;
  • 8 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік бензопилою вирубав дерев на десятки тисяч гривень.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Влада Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили на прикордонних теріторіях Харківщини 27.10 Армія Ворог обстріляв п'ять населених пунктів Харківщини 27.10 Будівництво Як виглядає зруйнована ворогом багатоповерхівка у Харкові після реконструкції (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 