26.10.2023 08:05 Віталій Хінєвіч
Ворожі обстріли Харківської області: з-під завалів дістали жінку
Протягом доби з 25 по 26 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Куп’янські рятувальники проводили обстеження території після ворожих обстрілів. У селі Подоли Курилівської громади – на території приватного домоволодіння виявлені руйнування житлового будинку. З-під завалів місцевим населенням врятовано жінку 1940 р.н., яка отримала травму ноги.
25 жовтня о 13:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території речового ринку Салтівського району міста Харкова.
До місця події за підвищеним номером складності було направлено 11 відділень на автоцистернах, 2 відділення на спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях, загалом 80 рятувальників.
На момент прибуття вогнеборців вогнем були охоплені 14 торговельних павільйонів на загальній площі близько 500 кв.м. О 13:57 пожежу було локалізовано, о 15:41 повністю ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти поширенню полум'я на сусідні торгові об'єкти. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 301 одиницю вибухонебезпечних предметів.
За добу зафіксовано 2 підриви на вибухонебезпечних предметах:
у полі поблизу с. Явір Ізюмського району. Під час проведення польових робіт підірвався трактор марки Т-150 на вибухонебезпечному пристрої. Транспортний засіб був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих.
Також трагічна подія трапилася в полі неподалік с. Яремівка Ізюмського райо-ну. За попередніми даними чоловік 1966 р.н. підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка" та загинув на місці. Остаточні обставини події з’ясовуються.
Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:
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9 – на ліквідацію пожеж;
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1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
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10 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;
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8 – інші виїзди.
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писав, що на Харківщині чоловік бензопилою вирубав
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