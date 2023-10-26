26.10.2023 07:30 Рита Парфенова

26 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 26 жовтня відзначається добре свято – День приємних несподіванок.

Принести нотку радості в осінні будні здатні нехай маленькі, але приємні сюрпризи. І День приємних несподіванок створений саме для цього – робити «приємності» оточуючим: навіть малознайомим і без жодного приводу.

При цьому абсолютно необов’язково вкладати у сюрприз великі гроші, головне — емоції, з яким зроблено подарунок. До речі, філософи стверджують: зроблене завжди повертається до виконавця у стократному розмірі. А вчені довели, що здійснюючи позитивні вчинки, ми підвищуємо настрій, а разом з ним — зміцнюємо імунітет, покращуємо самопочуття, знижуємо ризик появи захворювань нервової, судинної систем та підвищуємо життєвий тонус.

Необов'язково вкладати великі гроші у подарунок. Головне — емоції, які супроводжують подарунок. Відомі філософи наголошують, що добрі справи завжди повертаються до тих, хто їх здійснює, а це може збільшити їхню щасливість. Навіть науковці підтверджують, що вчинюючи добрі справи і роблячи приємності іншим, ми можемо покращити своє самопочуття, зміцнити імунітет, знизити ризик різних захворювань і підвищити настрій.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Дмитрія Мироточця.



За Юліанським календарем, 26 жовтня православні шанують Іверську ікону Пресвятої Богородиці, яка також відома як Привратниця чи Воротарниця. Ікона шанується як чудотворна; її оригінал, написаний, за переказами, євангелістом Лукою, зберігається в Іверському монастирі на горі Афон, у Греції.



Іверській іконі Божої матері моляться про порятунок від різних побутових негараздів, про втіху в горі. Також у молитвах просять захисту від пожежі та про множення родючості землі.



У народному календарі свято відоме як Банник або Лазневий день. За традицією цього дня влаштовували обмивання та посиденьки, які були схожі на обряди. На полиці протопленої лазні настоювали в молоці цілющі трави.

Що не можна робити 26 жовтня

Не рекомендується цього дня носити одяг темних тонів, розпочинати нові справи та планувати поїздки.

В цей день категорично заборонено сваритися і лаятися.

Рекомендують відмовитися від алкоголю та великих покупок.

Також не можна займатися рукоділлям та домашніми справами.

Також цього дня

26 жовтня 1492 року було винайдено олівець із грифелем.



1863 – у Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест.



1863 – у лондонській «Таверні вільних мулярів» представники одинадцяти столичних футбольних клубів заснували Асоціацію – першу у світі футбольну спілку. Насамперед вона визначила правила гри, і з того часу вболівальники вже не плутали футболістів із регбістами. Футбольні джентльмени, що зібралися, виробили зведення правил, що складається з 13 пунктів, які були багато в чому близькі до діючих і донині.



1888 – народився Нестор Махно, український революціонер, анархо-комуніст (за іншими джерелами Махно народився 27 жовтня, 8 листопада 1888 року).



1914 – народився Джекі Куган, перша дитина – зірка Голлівуду. Вперше знявся в кіно у віці 18 місяців, пізніше його помітив на сцені Чарлі Чаплін і зняв шестирічну дитину у фільмі «Малюк», який приніс Кугану міжнародну популярність. Запрошення потім йшли одне за одним, і Куган зіграв головні ролі в таких фільмах, як "Олівер Твіст", "Маленький Робінзон Крузо", "Том Сойєр", "Гекльберрі Фінн".



1938 – фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал – нейлон.



1956 – утворено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ООН, яке було покликане однією рукою сприяти поширенню ядерної енергетики, а іншою – стримувати поширення ядерної зброї.



1976 – у радянському громадському харчуванні запровадили «рибні четверги» – вийшла постанова ЦК та Радміну про заходи щодо подальшого збільшення виробництва рибної продукції та покращення її продажу.



1978 – Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про те, що вірус віспи знищений у природі.



1982 – народився Андре Тан, український дизайнер.



2012 – створено нову операційну систему Windows 8.



2014 – Парламентські вибори в Україні.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Антон, Василь, Дмитро, Опанас.



за Юліанським календарем: Антон, Веніамін, Валеріан, Дмитро, Інокентій, Злата, Карп, Микита, Микола, Тадей, Трохим, Яків.